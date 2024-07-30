ФСИН опровергла установку члену банды «Цапков» виниров за 800 тыс. руб.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области опровергло данные об установке виниров за 800 тыс. руб. пожизненно осужденному члену банды «Цапков» Владимиру Алексееву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Услуги по протезированию Алексееву не оказывали, в стоматологию осужденного не вывозили, отметили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что к Алексееву в СИЗО-1 из Краснодара приезжал стоматолог. Врач поставил осужденному накладки на зубы за 800 тыс. руб. По информации телеграм-канал, ортопед приезжал к Алексееву с 2021 по 2022 год.

Банда Цапков действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 год. За это время участники ОПГ убили 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая четырех детей в возрасте от девяти месяцев до 12 лет. Его приговорили к пожизненному заключению, в 2014 году он умер за решеткой от инсульта и острой сердечной недостаточности.

В ноябре 2013 года Алексеева вместе с другими членами банды приговорили к пожизненному заключению. В январе 2020 года он также признал вину по предъявленному ему обвинению в нескольких эпизодах вымогательства в отношении кубанских бизнесменов. Кроме того, Алексеев дал показания против фигурантов, которые ранее официально не считались членами банды.