Экс-главу самарского Росимущества арестовали за превышение полномочий

Следствие считает, что Айвар Кинжабаев незаконно провел сделку по продаже более 15 тыс га земель в федеральной собственности. В июле он уволился. В 2018 году чиновника избили, а позже на его подчиненную завели уголовное дело

Бывшего главу Самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева арестовали по обвинению в превышении полномочий, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Против экс-чиновника заведено дело по ч. 3 ст. 286 УК, максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

Как сообщил Хинштейн, следствие считает, что Кинжабаев незаконно провел сделку по продаже более 15 тыс га земель, находившихся в федеральной собственности. Участки получил коммерческая структура, «подконтрольная заграничным собственникам», а по закону земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев, указал Хинштейн. По словам депутата, часть участков являлись особо охраняемой природной территорией.

О задержании Кинжабаева 10 августа сообщило oboz.info. Издание писало, что у него произошел конфликт с бывшей подчиненной Алией Ишмуратовой, которую арестовали по подозрению в превышении полномочий. Она пожаловалась на бывшего начальника Следственный комитет и Генпрокуратуру, заявив, что тот допустил нарушения при согласовании в 2021 году сделки по продаже земли в Кошкинском районе в частную собственность.

Кинжабаев руководил самарским Росимуществом с 2005 года. В 2018-м он возглавил московское управление ведомства, но год спустя вернулся в Самару. В конце июля он покинул пост.

Осенью 2018 года на чиновника напали в поселке Кириллинский под Самарой: четверо человек проникли в его дом и ударили Кинжабаева ножом. Основным мотивом правоохранительные органы назвали профессиональную деятельность. Нападавшие действовали в состав ОПГ, лидерам которой назначили 13 и 14 лет лишения свободы.