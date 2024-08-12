 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Экс-главу самарского Росимущества арестовали за превышение полномочий

Следствие считает, что Айвар Кинжабаев незаконно провел сделку по продаже более 15 тыс га земель в федеральной собственности. В июле он уволился. В 2018 году чиновника избили, а позже на его подчиненную завели уголовное дело

Бывшего главу Самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева арестовали по обвинению в превышении полномочий, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Против экс-чиновника заведено дело по ч. 3 ст. 286 УК, максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

Как сообщил Хинштейн, следствие считает, что Кинжабаев незаконно провел сделку по продаже более 15 тыс га земель, находившихся в федеральной собственности. Участки получил коммерческая структура, «подконтрольная заграничным собственникам», а по закону земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев, указал Хинштейн. По словам депутата, часть участков являлись особо охраняемой природной территорией.

Суд арестовал главу Сергиева Посада на два месяца по делу о взятках
Политика
Дмитрий Акулов

О задержании Кинжабаева 10 августа сообщило oboz.info. Издание писало, что у него произошел конфликт с бывшей подчиненной Алией Ишмуратовой, которую арестовали по подозрению в превышении полномочий. Она пожаловалась на бывшего начальника Следственный комитет и Генпрокуратуру, заявив, что тот допустил нарушения при согласовании в 2021 году сделки по продаже земли в Кошкинском районе в частную собственность.

Кинжабаев руководил самарским Росимуществом с 2005 года. В 2018-м он возглавил московское управление ведомства, но год спустя вернулся в Самару. В конце июля он покинул пост.

Осенью 2018 года на чиновника напали в поселке Кириллинский под Самарой: четверо человек проникли в его дом и ударили Кинжабаева ножом. Основным мотивом правоохранительные органы назвали профессиональную деятельность. Нападавшие действовали в состав ОПГ, лидерам которой назначили 13 и 14 лет лишения свободы.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росимущество Александр Хинштейн превышение полномочий арест Самарская область
Материалы по теме
Племянник Назарбаева получил восемь лет условно за превышение полномочий
Политика
В Совфеде ответили на вопрос о лишении полномочий задержанного сенатора
Политика
Одному из создателей Рунета дали два года за злоупотребление полномочиями
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Экс-главу самарского Росимущества арестовали за превышение полномочийОбщество, 02:01
В нескольких районах Курской области приостановили продажу алкоголяПолитика, 01:55
В Киеве сообщили, что ждут грандиозного ответа на атаки в Курской областиПолитика, 01:45
Церемония закрытия Олимпиады в Париже. Как это былоСпорт, 01:38
Поддубный сообщил о контузии после атаки БПЛА в Курской областиПолитика, 01:31
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:25
В Париже завершилась церемония закрытия Олимпиады-2024Спорт, 01:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Завершилась церемония закрытия. Что произошло на ОлимпиадеСпорт, 01:00
Над Курской областью сбили три ракеты ВСУПолитика, 00:55
В ЛНР похоронили погибших в зоне военной операции неизвестных солдатПолитика, 00:39
Росатом рассказал о последствиях атаки на Запорожскую АЭСПолитика, 00:30
Город Евпатория остался без света из-за аварии на сетяхОбщество, 00:16
В Курске сработала ПВОПолитика, 00:14
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 00:10