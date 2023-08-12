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Половина арабской молодежи заявила о планах уехать на Запад ради будущего

Половина арабской молодежи заявила о желании эмигрировать на Запад
В странах арабского мира — самый высокий уровень безработицы среди молодежи, причем проблема наблюдается уже порядка десяти лет. Арабские юноши и девушки хотят уехать в Америку или Европу ради лучшего будущего
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Примерно половина молодых арабов, проживающих в Северной Африке и в Леванте (восточная часть Средиземного моря), хотела бы эмигрировать из-за отсутствия перспектив в своих родных странах, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на опрос регионального социологического агентства Asda’a BCW.

Из опроса следует, что 53% людей в возрасте от 18 до 24 лет из Иордании, Сирии, Ирака, Ливана, Йемена, Палестины и 48% из стран Северной Африки хотели бы уехать за рубеж и найти там работу. В нефтедобывающих странах Персидского залива показатель ниже — 27%.

Чаще всего желаемой страной для эмиграции респонденты называли Канаду — 34%, затем идут США — 30%, Германия и Великобритания — по 20%, Франция — 17%.

«Желание эмигрировать соответствует мрачным экономическим перспективам во многих арабских странах», — отметило агентство. «Мрачные» перспективы подтверждают и данные опроса: более 60% молодых людей отметили, что экономики их стран движутся в «неправильном направлении», а у властей, по мнению респондентов, нет плана по решению существующих проблем.

FT со ссылкой на статистику ООН отмечает, что молодежь от 15 до 24 лет — это крупнейшая демографическая группа в арабском мире, каждый пятый его житель. Безработица среди молодых людей составляет в среднем 26% — самый высокий показатель в мире, по данным Всемирного банка. При этом в некоторых странах она гораздо выше — например, в Тунисе более 40%.

Профессор политологии Каирского университета Мустафа Камель аль-Сайед заявил газете, что причины безработицы среди молодежи в регионе различны. «В некоторых странах, таких как Ливан, Тунис или Ливия, наблюдается политическая нестабильность, в то время как в других, таких как Египет или Алжир, наблюдается нерациональное использование ресурсов и недостаточная поддержка частного сектора», — сказал он.

«Эмиграция молодежи — это огромная утечка для экономики арабского мира, которую необходимо остановить, если регион хочет извлечь выгоду из молодых кадров», — сказал Сунил Джон, президент BCW по Ближнему Востоку и Северной Африке.

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Из отчета Международной организации труда (МОТ, структура ООН) следует, что проблема с трудоустройством молодежи усугубляется уже по крайней мере десятилетие. В своем отчете МОТ приводила данные за 2010 год, согласно которым тогда уровень безработицы уже был самым высоким в мире (23,6% в Северной Африке и 25,1% на Ближнем Востоке по сравнению со среднемировым показателем 12,6%).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
арабские страны молодежь безработица эмиграция
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