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Политика ,  
0 

The Sun узнал о задержании в Британии россиянина по подозрению в шпионаже

Источник таблоида сообщил, что мужчина, по подозрению правоохранительных органов, занимался шпионажем «в интересах режима Путина»
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Антитеррористическая полиция Великобритании в понедельник задержала в лондонском аэропорту Гатвик мужчину «40 с чем-то лет», пишет таблоид The Sun со ссылкой на представителя полиции. В свою очередь источник издания рассказал, что речь идет о россиянине, подозреваемом в шпионаже и саботаже «в пользу враждебного государства».

Власти считают, что мужчина находился в королевстве с целью «шпионажа в интересах режима» российского президента Владимира Путина. «За ним наблюдали и его задержали по прибытии в Гатвик, когда он пытался покинуть страну», — добавил собеседник The Sun. Задержанного отвезли в отделение полиции в районе Хаммерсмит. Неизвестно, куда он планировал улететь.

Задержание стало результатом совместного расследования Контртеррористического командования столичной полиции и MI5.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Великобритании.

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Общество
Фото:Omar Marques / Getty Images

В мае власти Великобритании объявили о намерении ужесточить законодательство в области шпионажа. Максимальный тюремный срок за это преступление будет увеличен с 14 лет до пожизненного, а возможности преследования иностранцев по подозрению в диверсиях (в частности, кибератаках) будут расширены. Появится новое преступление — саботаж, максимальное наказание за него будет пожизненным. Иностранных шпионов также можно будет пожизненно отправлять в тюрьму за подготовку «враждебных действий».

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Екатерина Костина
Великобритания Лондон Гатвик шпионаж

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