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Политика, 21:20
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Спорт, 20:56
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РБК и Окко, 20:55
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,
12 авг, 22:11
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже. Видео
В Воронеже произошел взрыв в автобусе. Пострадали по меньшей мере 12 человек. По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование
Video
В Воронеже 12 человек пострадали при взрыве в автобусе
Общество
Автобус
взрыв
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