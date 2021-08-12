ФНС опровергла сообщения о налоговике, платившем чужие долги

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Информация о том, что сотрудник ФНС оплачивал налоги за других граждан, является недостоверной, сообщили РБК в службе. Была проведена проверка, данные не подтвердились, уточнили там.

«В Управлении ФНС России по Московской области и подведомственных территориальных налоговых органах служебные проверки по основаниям, указанным в ряде публикаций в СМИ, не проводились и не проводятся», — добавили в ФНС.

Раннее информация о том, что работник ФНС оплачивает налоги за других, появилась в Facebook электронного СМИ «Закония».

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