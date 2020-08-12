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Путин потребовал «внимательно посмотреть» на монополистов на Камчатке

Средняя зарплата на Камчатке, по данным Росстата, превышает 100 тыс. руб., однако реальные доходы не так велики из-за высокого уровня цен. Одной из причин этого Владимир Путин назвал работу монополистов
Владимир Путин и Владимир Солодов
Владимир Путин и Владимир Солодов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым заявил, что обратил внимание на высокий уровень цен в регионе. Он потребовал разобраться с ситуацией, обратив особое внимание на монополистов.

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Президент отметил, что на Камчатке доходы граждан выше среднего уровня по стране, однако высокий уровень цен нивелирует это достижение. «Уровень доходов граждан на Камчатке по сравнению с другими регионами неплохо смотрится, восьмое место в стране. Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются», — сказал он.

«Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обоснованно. Надо внимательно на это посмотреть. Я вас прошу вместе с [Федеральной] антимонопольной службой самым внимательным образом на это взглянуть», — добавил он.

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Владимир Солодов

В список естественных монополий Камчатского края, согласно данным регионального правительства, входят более 70 организаций. Регулированием цен на их услуги занимается региональная служба по тарифам и ценам. В основном в список монополистов входят организации, предоставляющие услуги ЖКХ: «Камчатскэнерго», «Камчатский водоканал» и так далее.

В начале года правительство Камчатки сообщало, что в первом полугодии 2020 года планируется снижение коммунальных тарифов в наиболее густонаселенных районах Камчатки в размере до 8,9%. Как говорилось в сообщении, это должно произойти за счет снижения тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. РИА «Восток-медиа» в декабре передавало, что в среднем с начала года тарифы ЖКХ в регионе вырастут на 4% — это средний показатель по Дальневосточному федеральному округу.

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Средняя зарплата в Камчатском крае, по данным Росстата, с января по май 2020 года составила 80,3 тыс. руб. В Дальневосточном федеральном округе она в среднем на май составила 62,9 тыс. руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Камчатка, монополии
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