Путин потребовал «внимательно посмотреть» на монополистов на Камчатке

Средняя зарплата на Камчатке, по данным Росстата, превышает 100 тыс. руб., однако реальные доходы не так велики из-за высокого уровня цен. Одной из причин этого Владимир Путин назвал работу монополистов

Владимир Путин и Владимир Солодов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым заявил, что обратил внимание на высокий уровень цен в регионе. Он потребовал разобраться с ситуацией, обратив особое внимание на монополистов.

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Президент отметил, что на Камчатке доходы граждан выше среднего уровня по стране, однако высокий уровень цен нивелирует это достижение. «Уровень доходов граждан на Камчатке по сравнению с другими регионами неплохо смотрится, восьмое место в стране. Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются», — сказал он.

«Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обоснованно. Надо внимательно на это посмотреть. Я вас прошу вместе с [Федеральной] антимонопольной службой самым внимательным образом на это взглянуть», — добавил он.