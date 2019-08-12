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Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Речь идет об инициативе, которая призвана изменить условия получения прибыли аптек. Мера позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой, рассчитывают авторы идеи
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств. Об этом пишет в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию новой версии технического задания подгруппы межфракционной группы нижней палаты парламента, которая занимается этим вопросом.

По данным издания, депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства. Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.

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Речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Мера позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли, объясняет источник издания, знакомый с планами подгруппы.

Еще одним нововведением, над которыми работает подгруппа, может стать ограничение маркетинговых бонусов. Как поясняет газета, аптечные сети часто вынуждают производителей заключать маркетинговые договоры, иначе они могут отказать в реализации товара. Еще одна рассматриваемая мера — запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры, предусматривающие продажу только одного препарата в рамках одной группы МНН.

Помимо этого, депутаты хотят обязать аптеки предоставлять не менее 50% витринной площади российским лекарствам, а сотрудники аптек обязаны будут информировать покупателей о наличии дешевых аналогов. С такой же инициативой ранее выступала ФАС. По мнению антимонопольного ведомства, мера поможет остановить «вымывание из продажи недорогих лекарств».

На этой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании DSM Group, которая проводит исследования фармацевтического рынка, сообщал, что продажи недорогих лекарств в аптеках впервые за три года показали падение.

Госдума создала межфракционную группу для совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан в январе этого года. Среди главных проблем в этой сфере законодатели отмечали «чрезвычайную зависимость российского рынка от импортных поставок и монополизацию лекарственного рынка от начала производства до непосредственно реализации».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Госдума, лекарства
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