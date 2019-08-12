Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Речь идет об инициативе, которая призвана изменить условия получения прибыли аптек. Мера позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой, рассчитывают авторы идеи

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Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств. Об этом пишет в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию новой версии технического задания подгруппы межфракционной группы нижней палаты парламента, которая занимается этим вопросом.

По данным издания, депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства. Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.

Речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Мера позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли, объясняет источник издания, знакомый с планами подгруппы.

Еще одним нововведением, над которыми работает подгруппа, может стать ограничение маркетинговых бонусов. Как поясняет газета, аптечные сети часто вынуждают производителей заключать маркетинговые договоры, иначе они могут отказать в реализации товара. Еще одна рассматриваемая мера — запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры, предусматривающие продажу только одного препарата в рамках одной группы МНН.