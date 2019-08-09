«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

Продажи недорогих лекарств в аптеках впервые за три года показали падение, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании DSM Group, которая проводит исследования фармацевтического рынка.

Речь идет о препаратах стоимостью от 50 до 500 руб. В частности, продажи лекарств ценой от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, ценой от 50 до 150 руб.— на 3%, ценой до 50 руб. — на 7,1%. При этом одновременно зафиксирован тренд на рост продаж препаратов стоимостью выше 500 руб. — на 7,8%.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, это связано с постепенным исчезновением дешевых препаратов из ассортимента аптек. Несмотря на то, что их доля в структуре аптечных продаж остается высокой (90,9% продаж приходится на лекарства ценой от 50 до 500 руб.), в ближайшие годы структура продаж аптек и в натуральном выражении будет меняться в пользу дорогих препаратов, считает он. Это связано с тем, что в денежном выражении 9,1%, которые занимают лекарства дороже 500 руб., приносят 43% от всех продаж аптекам.

В неготовности продавать дешевые лекарства из-за небольшой наценки обвиняют аптеки и производители лекарств, указывает газета.