Пожарные потушили торфяник в московском парке "Лосиный остров"

Пожарным удалось потушить природный пожар, возникший на территории парка "Лосиный остров" в Москве, сообщил РБК руководитель пресс-службы столичного управления МЧС РФ Евгений Бобылев.

К тушению возгорания были привлечены 7 пожарных расчетов, а также 3 вертолета МЧС Ка-32, которые сбрасывали на огонь воду из ближайших водоемов. По данным спасателей, площадь пожара составила 400 кв. м, информации о пострадавших нет.

Напомним, в парке "Лосиный остров" произошло возгорание травы, торфа и деревьев. Пожар наблюдался в районе д.29 по Открытому шоссе.

Отметим, что до сих пор природные пожары не пересекали черту города. В Московской области горят торфяники и леса, смог от которых ветер приносит в столицу.