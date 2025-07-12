Юристы оценили возможные новые правила допуска пожилых водителей за руль

Предложенный правительством механизм допуска водителей старше 60 лет к управлению автомобилем, вероятно, ужесточит проверки их здоровья, а проходить медкомиссию потребуется чаще, считают юристы

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Новый механизм допуска водителей старше 60 лет к управлению автомобилем, описанный в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года, вероятно, будет предполагать ужесточение проверок здоровья, говорят опрошенные РБК юристы.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артема Грицюка, должен измениться подход к медицинскому освидетельствованию людей, достигших возраста 60 лет.

«Необходима проверка когнитивных функций человека, так как с возрастом эти способности ухудшаются», — пояснил он.

Также необходимо изменить периодичность медицинского освидетельствования: например, человек должен проходить медкомиссию один раз в два года. Сейчас водители обязаны проходить медкомиссию при получении (не замене утраченных или испорченных) новых водительских прав, срок действия которых — 10 лет.

Кроме того, следует ограничить скорость, с которой такие водители могут ехать по дорогам общего пользования, считает юрист.

Грицюк отметил, что похожая практика существует и в других странах: например, в Турции водители старше 75 лет обязаны проходить освидетельствование каждые 6 месяцев. В некоторых странах водить машину с 75 лет запрещено совсем, добавил он.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго также упомянул зарубежную практику: по его мнению, российские законодатели в этом ключе действуют параллельно с коллегами из Европы. Он напомнил, что недавно Еврокомиссия дала странам рекомендации насчет проверок физической и психологической пригодности к управлению автомобилем при продлении водителем прав.

«В России на данный момент опять-таки существует только концепция, но я думаю, что это в первую очередь коснется проверки на здоровье, то есть возможно для этих водителей прохождение медицинской комиссии станет обязательным, не как сейчас при смене прав», — сказал Корчаго.

Собеседник РБК отметил, что сейчас водители фактически проходят медкомиссию раз в 10 лет, когда им требуется получить новые права.

«Я думаю, что вполне вероятно ведут обязанность проходить комиссию для граждан старше 60, например, раз в три года, а может и раз в год <...> для того, чтобы врачи могли дать оценку, во-первых, зрению, во-вторых, восприятию, реакции. И если вдруг врачи скажут, что гражданин в силу возраста уже в состоянии управлять транспортным средством нормально, то ему не дадут медицинскую справку, а следовательно, он не получит водительское удостоверение», — предположил юрист.

Он назвал такой механизм оптимальным. Полный запрет водить гражданам старше 60 лет, с точки зрения Корчаго, маловероятен, поскольку состояние здоровья людей может быть разным в одном и том же возрасте. Такой вариант, как отметил эксперт, нарушил бы права россиян.

В проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года говорилось, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на четверть. Также из документа следует, что к 2030 году количество пожилых людей составит ‎25,8% от всего населения, а к 2036 году — 27,7%.

В связи с этим правительство предложило усовершенствовать подход к адаптации и проверке лиц старше 60 лет, участвующих в дорожном движении.