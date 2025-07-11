В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет
В России планируют изменить правила, касающиеся участия водителей старше 60 лет в дорожном движении, сказано в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года.
В документе указано, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на четверть. Также в стратегии говорится, что к 2030 году количество пожилых людей составит 25,8% от всего населения, а к 2036 году — 27,7%.
В связи с этим правительство предлагает усовершенствовать подход к адаптации и проверке лиц старше 60 лет, участвующих в дорожном движении.
«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — говорится в документе.
расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.
Новый законопроект позволяет отправить водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, которое тот должен пройти, уложившись в три месяца. При подтверждении заболевания данные занесут в базу данных Минздрава, сведения об этом автоматически поступят в ГИБДД, и права будут аннулированы.
При этом водитель может вернуть право на управление автомобилем, которое он потерял в связи с одним из этих оснований, если у него будет медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов