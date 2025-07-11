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Общество ,  
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В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет

Фото: Philipp Schulze / dpa / ТАСС
Фото: Philipp Schulze / dpa / ТАСС

В России планируют изменить правила, касающиеся участия водителей старше 60 лет в дорожном движении, сказано в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года.

В документе указано, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на четверть. Также в стратегии говорится, что к 2030 году количество пожилых людей составит ‎25,8% от всего населения, а к 2036 году — 27,7%.

В связи с этим правительство предлагает усовершенствовать подход к адаптации и проверке лиц старше 60 лет, участвующих в дорожном движении.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — говорится в документе.

Госдума расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
Общество
Фото:Александр Сухов / РИА Новости
В июне 2025 года Госдума расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

Новый законопроект позволяет отправить водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, которое тот должен пройти, уложившись в три месяца. При подтверждении заболевания данные занесут в базу данных Минздрава, сведения об этом автоматически поступят в ГИБДД, и права будут аннулированы.

При этом водитель может вернуть право на управление автомобилем, которое он потерял в связи с одним из этих оснований, если у него будет медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. 

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Александра Озерова
пожилые пожилые люди вождение ограничения
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