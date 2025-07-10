При обрушении тоннеля в Лос-Анджелесе оказались заблокированы 15 человек

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В Лос-Анджелесе 15 человек оказались заблокированы в обрушившемся тоннеле, об этом сообщает местная пожарная служба (LAFD).

«Около 15 работников тоннеля были изолированы в результате обвала в промышленном тоннеле», — сообщили в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала.

По словам представителей департамента, более ста спасателей из LAFD прибыли на место происшествия. Среди них — городская поисково-спасательная команда LAFD, которая специально обучена и оснащена для спасения людей из труднодоступных мест.

Тоннель, предназначенный для отвода городских сточных вод, является частью проекта Clearwater по очистке вод в городе, передает CBS news. Диаметр тоннеля составляет около 5,5 м, а расстояние от места обрушения до входа примерно 8–9,5 км. Всего во время обрушения в тоннеле был 31 человек — некоторые смогли выбраться самостоятельно.