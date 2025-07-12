В аварии в Ленобласти погиб владелец компании — тестировщика «Спутник V»
В аварии в Приозерском районе Ленинградской области погиб владелец компании «Экселлена» Константин Захаров, сообщают 47news и «Фонтанка».
Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о ДТП вечером 11 июля. Авария произошла на 16 км автодороги «Саперное — Мельниково — Кузнечное». По данным полиции, 32-летний водитель большегруза MAN с полуприцепом из-за лопнувшего колеса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi.
Водитель легковушки погиб на месте. В сообщении полиции говорится, что его личность не установлена. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
47news пишет, что за рулем большегруза был гражданин Киргизии, а Audi Q7 вел 45-летний Захаров. Его коллеги в к беседе с изданием подтвердили гибель мужчины. По данным «Фонтанки», Audi принадлежала компании «Экселлена». Газета сообщает, что Захаров был выпускником военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и кандидатом наук.
РБК направил запрос ООО «Экселлена», обратился за комментарием в управление СК России по Ленинградской области и в пресс-службу управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Согласно данным сервиса «РБК Компании», Константин Захаров — владелец 100% акций «Экселенны». 47news называет его главой совета директоров компании.
«Фонтанка» отмечает, что «Экселлена» была первой организацией после создателей, которая тестировала вакцину от коронавируса «Спутник V» за 20 млн руб. и при участии 276 добровольцев. На сайте компании говорится, что «Экселенна» провела два исследования разных форм выпуска вакцины «Спутник V» на ранних фазах на людях в 2020 году.
Вакцину «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе 2020 года, использовалась в массовой вакцинации, начавшейся в декабре того же года.
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