Последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер в возрасте 96 лет
Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев, сообщила пресс-служба РАНХиГС. Обстоятельства смерти в академии не назвали.
«С прискорбием сообщаем, что на 97-м году жизни скончался Вадим Андреевич Медведев — бывший ректор Академии общественных наук, выдающийся государственный и партийный деятель, экономист, ученый», — говорится в сообщении.
Медведев родился 29 марта 1929 года в деревне Мохоньково Ярославской области. Окончил экономический факультет Ленинградского университета.С 1970 года работал в аппарате ЦК КПСС. В 1980-х он занимал должности секретаря ЦК КПСС, председателя Идеологической комиссии, был членом Политбюро и Президентского совета.
С 1978 по 1983 год он возглавлял Академию общественных наук — предшественницу Президентской академии (РАНХиГС). В частности, в этот период был построен современный московский кампус Академии.
С 1992 года Медведев работал в Горбачев-Фонде и Институте экономики РАН.
Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) был основан президентом СССР Михаилом Горбачевым в декабре 1991 года. С момента основания им руководил сам Горбачев.
Фонд занимается исследованиями социальных, экономических и политических проблем в России и за рубежом, а также изучением и популяризацией политического наследия Горбачева.
Последние представители позднего состава Политбюро ушли из жизни в 2020-х. Так, Горбачев и бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков умерли в 2022 году. Бывший глава советского правительства Николай Рыжков — в 2024 году.
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