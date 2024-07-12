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Экипаж упавшего в Подмосковье «Суперджета» погиб

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, который упал в Московской области, погиб. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Самолет упал около деревни Апраксино под Коломной. Он выполнял тестовый полет после планового ремонта, рассказали источники РЕН ТВ и «Авиаторщины». На борту не было пассажиров, только трое членов экипажа.

Как уточнил РБК источник, близкий к МЧС, Superjet рейса RA-89049 выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково (Луховицы, Московская область) во Внуково (Москва). Эксплуатант — ООО Авиапредприятие «Газпром авиа». Из маршрута самолета на карте Flightradar24 следует, что перед падением самолет долгое время кружил в районе Воскресенска.

Глава Коломны позже уточнил, что борту упавшего самолета находились два пилота и штурман. «Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется.

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