Обвиняемую по делу о фейках педиатра Буянову восстановили на работе

Дело против Буяновой завели на основе заявления вдовы погибшего на спецоперации военного. После этого Буянову уволили из поликлиники и поместили в СИЗО, но суд признал увольнение незаконным

Надежда Буянова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Тушинский суд Москвы признал незаконным увольнение обвиняемой в распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК) 67-летней педиатра Надежды Буяновой и постановил восстановить на работе в поликлинике, сообщил РБК адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

«Само решение мы еще не получили, мотивировку я не знаю. <...> Заседание закончилось буквально 15 минут назад и такое радостное для нас решение», — сказал Черджиев.

Как передает «Осторожно, Новости», суд также постановил взыскать с поликлиники в пользу Буяновой 928 тыс. руб. вынужденного простоя и 15 тыс. руб. морального вреда. Также с поликлиники в пользу государства взыскали больше 12 тыс. руб. Тем не менее Буянова остается под стражей.

До недавнего времени Буянова работала в московской детской поликлинике № 140. В начале февраля на нее пожаловалась мама ребенка — якобы во время приема Буянова сказала, что погибший отец мальчика был законной «целью для Украины» и «Россия виновата сама». Видео с жалобой женщины опубликовал в том числе телеграм-канал Mash. Никаких других подтверждений якобы имевшихся оскорблений со стороны педиатра предоставлено не было, однако глава СК Александр Бастрыкин все же поручил возбудить на педиатра уголовное дело.

У Буяновой прошли обыски, ее адвокат предоставил РБК видео, на котором видно разгромленную квартиру. «Не обращая [внимания]на мои просьбы более аккуратно вести себя, проводить обыск, они [силовики] как будто умышленно все крушили, ломали, вытряхивали», — рассказывает на записи врач. Тогда же ее уволили из поликлиники.

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Изначально врачу вменяли публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса). Но в окончательное обвинение включили мотив политической ненависти — ч. 1 ст. 207.3 УК заменили на п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. В феврале суд назначил Буяновой запрет определенных действий, однако уже в апреле по ходатайству следствия изменил меру пресечения на содержание в СИЗО. Следствие мотивировало ходатайство тем, что Буянова нарушила условия запрета определенных действий — якобы выехала в другой регион, не уведомив правоохранителей.

Сама педиатр свою вину не признала. Она отрицает, что произносила оскорбительные слова в адрес погибшего военного, и заявляет, что ее оговорили. Адвокат Черджиев отмечал, что суду не предоставили аудиозапись приема, этот вопрос сняло следствие. «В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова», — подчеркивал он.