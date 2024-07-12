В Думе предложили ужесточить наказания за вовлечение детей в преступления

Депутаты предложили усилить уголовную ответственность за вовлечение в преступления детей до 14 лет. В мае в России приняли закон об ужесточении уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в совершение ряда преступлений

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Группа депутатов Госдумы, включая председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева («Единая Россия»), внесла поправки об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Об этом глава комитета сообщил в своем телеграм-канале.

Соответствующие изменения планируются добавить в ст. 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Поправки предлагают усилить уголовную ответственность на срок вплоть до семи лет за вовлечение в преступления лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Кроме того, предлагается усилить ответственность вплоть до шести лет лишения свободы, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

Сейчас по ст. 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим совершеннолетия, без других отягчающих обстоятельств) предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

«Преступники, использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона», — заявил Пискарев.

Депутат отметил, что чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. Так, в прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3%, до 2,1 тыс. «Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий. И очень часто общение с ребенком ведется через интернет», — рассказал Пискарев.

В конце мая президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за вовлечение детей в совершение преступлений небольшой и средней тяжести. До этого ст. 150 УК не предполагала дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести. Наказание по ч. 4 ст. 150 УК, куда добавили эти изменения, составляет от пяти до восьми лет лишения свободы.