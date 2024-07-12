В России появится единый телефон доверия для детей и родителей

В России должен появиться короткий номер «124», по которому получить помощь смогут и дети, и родители

Фото: Eduardo Parra / Contacto / ZUMA / ТАСС

Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос с Минцифры по созданию короткого номера службы «124», по которому дети и их родители могут получить экстренную и анонимную психологическую помощь. Об этом он заявил на заседании Координационного совета при правительстве по проведению в России «Десятилетия детства», сообщила РБК пресс-служба вице-премьера.

В 2017 году президент Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. С июня Чернышенко по решению премьер-министра Михаила Мишустина назначен председателем совета по его проведению.

Вице-премьер также попросил заместителя министра труда и соцзащиты Ольгу Баталину взять под личный контроль проработку вопроса создания и функционирования детского телефона доверия в новых регионах России.

В России бесплатную психологическую помощь можно получить по единому телефону доверия 8 (800) 333-44-34. В период массового спроса время ожидания специалиста может быть длительным. Экстренная психологическая служба помощи существует и при МЧС: 8 (495) 989-50-50.

Вице-премьер призвал Минтруд при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжать работу по созданию сети специализированных социальных служб, семейных МФЦ, которые комплексно решают проблемы семей с детьми, чтобы в регионах была доступна оперативная помощь в режиме «одного окна».