Чернышенко заявил, что россияне поедут на Игры без риска нарушить закон
Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь, что нарушат российские законы. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил «Интерфаксу».
«Спортивные федерации [России] самостоятельно принимали решение об участии в Играх. В итоге наши спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер сообщил, что россияне получили 49 олимпийских лицензий по семи видам спорта — дзюдо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт-шоссе и прыжки на батуте. По его словам, это число пока не окончательное.
Ранее Федерация дзюдо России объявила состав на Олимпиаду, в который вошли 12 спортсменов.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Сколько россиян допустят к участию в Олимпиаде-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил о допуске россиян на Олимпиаду-2024 в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев.
Какие критерии выдвинул МОК для допуска россиян:
- соревноваться смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);
- участвовать в командных соревнованиях не будут;
- попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования;
- российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
- российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
- не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;
- не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам;
- все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.
МОК 19 марта сообщил, что к участию в Олимпиаде будут допущены не более 55 россиян.
«Важно отметить, что эти цифры не учитывают специальный процесс проверки МОК, который будет окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена», — рассказал на пресс-конференции директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото