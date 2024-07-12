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Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства

Сулейменова является супругой казахстанского бизнесмена Абулгазина, который занимает 21-е место среди богатейших бизнесменов Казахстана. Через компанию ADD Invest Properties она управляет рядом ТЦ в Астане, Актобе и Атырау
Айдан Сулейменова
Айдан Сулейменова (Фото: ayala.kz)

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства, пишет Tengrinews.kz. Президент Владимир Путин 11 июля подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России», из которого следует, что она подала заявление об отказе от российского паспорта.

Сулейменова — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова (занимал этот пост с декабря 1991 года по апрель 1994 года) и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина, отмечает Tengrinews.

По данным Forbes Kazakhstan, она заняла восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 млрд тенге (790,7 млн руб. по курсу Банка России). Сулейменова является владельцем компании ADD Invest Properties (100-процентная доля). Через нее она с супругами Тимуром и Динарой Кулибаевыми (они занимают вторые места в рейтинге Forbes Kazakhstan с состоянием $5 млрд) управляет ТЦ Keruen City, ТЦ Talan Gallery и ТЦ Keruen в Астане, ТЦ Keruen City в Актобе, а также ТЦ Baizaar в Атырау. Общая коммерческая площадь составляет 26,2 тыс. кв. м.

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Финансы
Фото:kcsdkz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Муж Сулейменовой занимает 21-е место среди богатейших бизнесменов Казахстана, по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние составляет $380 млн (33,4 млрд руб.) Абулгазин владеет долями в сетях автомобильных заправочных станций (АЗС) Qazaq Oil, SinoOil и Gas Energy, в компаниях PTC Оperator, Petroleum, РТИ-АНПЗ, SilkwayTransit и других. Супруги также являются учредителями благотворительного фонда «Аяла».

После начала военной операции от российского гражданства отказался ряд бизнесменов, в том числе миллиардеры из списка Forbes. Первый из них — основатель холдинга Freedom Тимур Турлов (5-е место Forbes Kazakhstan, состояние — $3,3 млрд). Он стал гражданином Казахстана летом 2022 года, чему предшествовал отказ от российского паспорта.

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Георгий Смирнов
Казахстан Россия гражданство России
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