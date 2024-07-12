 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Татарстане запустили акцию «Приведи друга в военкомат»

Жителям Татарстана пообещали 100 тыс. руб. за приглашение друзей в военкомат
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителям Татарстана пообещали 100 тыс. руб. за участие друзей и родственников в военной операции на Украине. Единовременные выплаты контрактникам увеличили до 1,5 млн руб.
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Жителям Татарстана пообещали выплатить 100 тыс. руб. за приглашение знакомых на контрактную службу, сообщается на сайте «Герои Татарстана».

Претендовать на выплату могут друзья, родственники, знакомые, сотрудники военкоматов, администраций, территориальных ведомств и структур. Однако приглашать на службу по контракту не разрешили осужденным, подследственным и добровольцам, принимающим участие в военной операции на Украине.

Отмечается, что обещанная сумма 100 тыс. руб. включает в себя НДФЛ, то есть из нее вычтут 13% при ежегодном доходе до 5 млн руб. и 15% при ежегодном доходе свыше 5 млн руб. Выплата полагается за каждого убывшего в часть приглашенного кандидата на контрактную службу.

Как пишет издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники, ранее размер этой выплаты составлял 50 тыс. руб., ее ввели несколько месяцев назад. Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев приветствовал нововведения и заявил, что о подобной практике в других регионах не слышал. Вместе с тем он счел, что рост стимулирующих выплат для тех, кто заключает контракт ведет к дискредитации и обесцениванию «самой идеи контрактной службы, добровольческого движения».

«Создается впечатление, что наши бойцы идут защищать интерес нашей страны именно из-за финансовой составляющей. Понятно, что этот аспект не на последнем месте, — приводит издание его слова. — Но просто все мерить рублем мы не должны. Нам еще работать с молодежью, объяснять, что мы действительно боремся за какие-то идеалы и ценности нашей страны, а не просто за деньги».

Минобороны заявило о стабильном наборе контрактников в армию
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
8 июля власти Татарстана увеличили единовременные выплаты контрактникам до 1,5 млн руб. (1,05 млн руб. от республики, 195 тыс. руб. от Минобороны и до 300 тыс. руб. от муниципалитетов). Эти условия также распространяются на жителей других регионов и иностранных граждан, заключивших контракт в республике до 31 июля. По словам Шарафиева, изначально эта сумма составляла 300 тыс. руб.

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин 9 июля анонсировал рост единовременной выплаты контрактникам почти в 2,5 раза — до 505 тыс. руб. Ранее подписавшие контракт на военную службу жители региона получали 205 тыс. руб.

Минобороны называло стабильным набор военнослужащих по договору. По данным ведомства, с начала 2024 года контракт на военную службу подписали порядка 190 тыс. человек.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Татарстан контрактная служба Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны заявило о стабильном наборе контрактников в армию
Политика
Власти Башкирии увеличили выплату новым контрактникам почти в 2,5 раза
Политика
В Дагестане увеличили выплату контрактникам в пять раз
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
«Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России Технологии и медиа, 10:06
Хотели data-driven, а получилось как всегда ― принципы управления данными Pro, 10:02
ФАС поддержала возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа Экономика, 09:51
В Австралии задержали семью россиян по подозрению в шпионаже. Видео Политика, 09:48
МИД заподозрил миссию ЕС в Армении в сборе данных о российских объектах Политика, 09:46
На двух стульях: как плавно и уверенно перейти из найма в свое дело Pro, 09:40
В российском посольстве заявили о разрыве военных связей с Британией Политика, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как не ошибиться в выборе руководителя отдела продаж — 5 рекомендаций Pro, 09:23
В Татарстане запустили акцию «Приведи друга в военкомат» Общество, 09:12
Производители попросили изменить расчет закупочных цен на лекарства Бизнес, 09:05
МИД Бразилии заявил о плане пригласить всех глав государств на саммит G20 Политика, 09:02
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 09:00
Что произошло с валютным рынком за месяц без торгов долларом и евро Финансы, 09:00
Почему ИИ-революция так и не началась — The Economist Pro, 08:57