В Татарстане запустили акцию «Приведи друга в военкомат»

Жителям Татарстана пообещали 100 тыс. руб. за участие друзей и родственников в военной операции на Украине. Единовременные выплаты контрактникам увеличили до 1,5 млн руб.

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Жителям Татарстана пообещали выплатить 100 тыс. руб. за приглашение знакомых на контрактную службу, сообщается на сайте «Герои Татарстана».

Претендовать на выплату могут друзья, родственники, знакомые, сотрудники военкоматов, администраций, территориальных ведомств и структур. Однако приглашать на службу по контракту не разрешили осужденным, подследственным и добровольцам, принимающим участие в военной операции на Украине.

Отмечается, что обещанная сумма 100 тыс. руб. включает в себя НДФЛ, то есть из нее вычтут 13% при ежегодном доходе до 5 млн руб. и 15% при ежегодном доходе свыше 5 млн руб. Выплата полагается за каждого убывшего в часть приглашенного кандидата на контрактную службу.

Как пишет издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники, ранее размер этой выплаты составлял 50 тыс. руб., ее ввели несколько месяцев назад. Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев приветствовал нововведения и заявил, что о подобной практике в других регионах не слышал. Вместе с тем он счел, что рост стимулирующих выплат для тех, кто заключает контракт ведет к дискредитации и обесцениванию «самой идеи контрактной службы, добровольческого движения».

«Создается впечатление, что наши бойцы идут защищать интерес нашей страны именно из-за финансовой составляющей. Понятно, что этот аспект не на последнем месте, — приводит издание его слова. — Но просто все мерить рублем мы не должны. Нам еще работать с молодежью, объяснять, что мы действительно боремся за какие-то идеалы и ценности нашей страны, а не просто за деньги».

8 июля власти Татарстана увеличили единовременные выплаты контрактникам до 1,5 млн руб. (1,05 млн руб. от республики, 195 тыс. руб. от Минобороны и до 300 тыс. руб. от муниципалитетов). Эти условия также распространяются на жителей других регионов и иностранных граждан, заключивших контракт в республике до 31 июля. По словам Шарафиева, изначально эта сумма составляла 300 тыс. руб.

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин 9 июля анонсировал рост единовременной выплаты контрактникам почти в 2,5 раза — до 505 тыс. руб. Ранее подписавшие контракт на военную службу жители региона получали 205 тыс. руб.

Минобороны называло стабильным набор военнослужащих по договору. По данным ведомства, с начала 2024 года контракт на военную службу подписали порядка 190 тыс. человек.