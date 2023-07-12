Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

Милан Кундера в 1980 году (Фото: Elisa Cabot / Wikimedia Commons)

Чешский и французский писатель Милан Кундера, автор романа «Невыносимая легкость бытия» умер в возрасте 94 лет, передает CT24.

Его авторству также принадлежат такие романы как «Шутка», «Вальс на Прощание», «Бессмертие», «Неспешность», «Подлинность», «Торжество незначительности» и другие.

Кундера родился в Брно в Чехословакии 1 апреля 1929 года, будучи подростком, вступил в Коммунистическую партию. Поступил на факультет искусств Карлова университета в Праге, а позднее перевелся на кинематографический факультет Академии исполнительских искусств. Однако в 1950-м году Кундеер пришлось прервать учебу, поскольку его исключили из партии за «Антипартийную деятельность». Два года спустя Кундера смог окончить университет, а в 1956 году был восстановлен в партии и оставался ее членом до 1970 года. После ввода советских войск в Чехословакию, Кундера принимал участие в протестах и демонстрациях, после чего ему запретили преподавать и изъяли все его книги. В 1975 году писателю разрешили эмигрировать во Францию, чтобы преподавать в Реннском университете.

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