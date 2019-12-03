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Милан Кундера стал гражданином Чехии
Документ о принятии в гражданство проживающему в Париже писателю вручил посол Чехии во Франции. Кундера был лишен гражданства Чехословакии в 1979 году
Милан Кундера (Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images)

Родившийся в Чехословакии, но вот уже более сорока лет живущий во Франции писатель Милан Кундера принял гражданство Чехии. Об этом сообщается на сайте чешского посольства в Париже.

«Величайший чешский писатель снова является гражданином страны, в которой он родился и на языке которой он писал свои величайшие произведения», — говорится в сообщении посольства.

Кундера был лишен гражданства властями социалистической Чехословакии в 1979 году, а в 1981 году получил гражданство Франции. Он остался французским гражданином даже после развала ЧССР и создания Чешской Республики. С тех пор Кундера неоднократно приезжал в Чехию, однако всегда делал это инкогнито.

В посольстве пояснили, что документ о принятии в гражданство вручил Кундере посол Чехии во Франции Петр Друлак. В интервью газете Pravo дипломат рассказал, что 40 лет не интересовавшийся возвращением ему гражданства и даже отказывавшийся от него Кундера согласился принять чешский паспорт, после того как в прошлом году ему предложил это во время личной встречи в Париже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Посол также предположил, что на позицию Кундеры повлияло недавнее праздновании в Чехии его 90-летнего юбилея.

«Милан Кундера не любит пафоса. Я вручил ему документ о гражданство в его парижской квартире, там не было ни флагов, ни государственного гимна», — рассказал Друлак, выразив надежду на то, что, став гражданином Чехии, писатель отменит запрет на перевод на чешский тех произведений, которые он написал уже на французском.

Кундера — самый известный из ныне живущих писателей чешского происхождения. Наибольшую известность получили его романы «Невыносимая легкость бытия» (1984), «Шутка» (1967), «Книга смеха и забвения» (1978, после ее публикации в Париже писатель был лишен гражданства ЧССР), а также романы на французском — «Неспешность» (1993), «Подлинность» (1998), «Неведение» (2000) и «Торжество незначительности» (2014).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Чехия, гражданство
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