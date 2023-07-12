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В подмосковной деревне загорелись деревянные постройки

МЧС: под Солнечногорском загорелись деревянные постройки на площади более 3 тыс. кв. м
Пожар произошел в деревне под Солнечногорском. На площади более 3 тыс. кв. м загорелись деревянные постройки. Около 7:30 пожар локализовали
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Фото: ГУ МЧС по Московской области

Под Солнечногорском Московской области, в деревне Кривцово, загорелись деревянные постройки на площади 3,2 тыс. кв. м, сообщает МЧС в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств», — уточнили в ведомстве.

Региональное МЧС уточнило, что сообщение о пожаре поступило около 5 утра. Огонь охватил пять хозпостроек, «8х100 каждая, между рядами расстояние 8 м». Постройки обшиты металлом.

К 7:30 возгорание локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. По последним данным, в тушении принимают участие более 50 человек и около 20 единиц техники.

Кривцово находится примерно в 5 км от Солнечногорска, вблизи реки Истра.

Крупный пожар этой ночью также произошел в Екатеринбурге, в районе ул. Сибирский тракт. Там вспыхнули деревянные поддоны и строительные бытовки. Тушение осложняло прохождение на данной территории высоковольтной линии электропередачи.

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Около 4:00 по местному времени (2:00 мск) пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, два часа спустя ликвидировали открытое горение. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

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