RTVI узнал о деле о хулиганстве против депутата из Ступино из-за драки

Депутата из ступинского совета депутатов Черницова обвиняют в избиении главы совета директоров Тульского патронного завода Виктора Кашеварова и его сына Евгения — топ-менеджера Россельхозбанка

Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК (хулиганство) в отношении депутата Совета депутатов Ступинского городского округа Евгения Черницова («Единая Россия»), сообщает RTVI со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление о возбуждении дела. По информации источника издания в СК, в данный момент решается вопрос о необходимости избрания депутату меры пресечения. Ему уже предъявили обвинения после обысков.

Черницова обвиняют в избиении главы совета директоров Тульского патронного завода Виктора Кашеварова и его сына Евгения — топ-менеджера «Россельхозбанка», уточнило издание.

РБК направил запрос в СК Московской области и обратился за комментарием к Евгению Черницову.

По ч.1 ст. 213 УК предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, 8 апреля Евгений Кашеваров на парковке ТЦ «Ока» в Ступино перепутал автомобили и открыл дверь машины, принадлежавшей Черницову (их авто были одного цвета и похожей модели), пишет RTVI.

Это вызвало недовольство депутата, и после выезда с парковки Черницов, нарушая ПДД (в том числе выехав на встречную полосу), обогнал машину Кашеваровых и заблокировал им проезд. Затем, как говорится в материалах дела, он «нанес Виктору Кашеварову не менее двух ударов кулаком в область лица, от чего потерпевший упал, ударившись о поверхность асфальтового покрытия проезжей части».

Врачи зафиксировали у него закрытый перелом костей носа и гематому в левой окологлазничной области. Его сын Евгений пострадал при попытке прекратить конфликт: у него диагностировали ушиб мягких тканей лица и носа, не причинивший вреда здоровью.

Сам Черницов в записанном вскоре после произошедшего видеообращении заявлял, что Кашеваровы были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Видео опубликовал депутат Совета депутатов Ступинского городского округа Николай Кузнецов.

По словам Черницова, один из мужчин забрался в машину, когда там находились двое детей, и совершил рядом с ребенком «неизвестные действия». На дороге депутат попытался разобраться в произошедшем, догнав машину Кашеваровых, после чего завязалась драка. Политик сказал, что ему угрожали и «били по стеклам» машины, напугав его детей, а когда он вышел из автомобиля, на него «было совершено нападение».

14 апреля подмосковное отделение «Единой России» сообщило, что на время разбирательства приостанавливает членство Черницова в партии. «Мы внимательно изучаем все обстоятельства инцидента с участием Евгения Черницова. В настоящий момент известно, что после конфликта, который произошел 8 апреля, в правоохранительные органы поступили заявления от обеих сторон. <...> Дальнейшие решения о каких-либо мерах воздействия будут приниматься на основании выводов и заключений органов внутренних дел», — заявил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Перепелицын.