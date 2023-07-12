Эксперты назвали недостатки идеи отправлять бездомных работать

Идея отправлять бездомных работать приведет к их увеличению и противоречит правам человека, считают опрошенные РБК эксперты. С идеей собрать бездомных в трудовые дома ранее выступили в Общественной палате

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Идентификация бездомных людей и их последующее трудоустройство нарушают право человека в свободном выборе труда. Об этом в разговоре с РБК заявили эксперты из благотворительных организаций в ответ на предложение Общественной палаты (ОП).

«Те меры, которые заявлены как меры социализации бездомных людей, — это по сути предложения по принудительному трудоустройству, которые совершенно не учитывают мнения, желания самого человека. А любой человек имеет право принимать решения в отношении собственной жизни», — прокомментировала РБК идею палаты директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.

Такую же позицию выразил и директор приюта «Теплый прием» Илья Кусков: «Это не дело, чем тогда это отличается от тюремного срока, люди там тоже сидят и работают на благо отечества. Здесь бессилие социальных работников в области мотивации человека в реабилитации заменяется репрессивным методом: «если он нас не слушает по-доброму, ну значит будем по плохому», — ну это не дело. Надо сначала испытать все возможные методы вовлечения человека в нормальную трудовую жизнь».

Подобное решение проблемы, как предложили в ОП, по мнению директора приюта, не поможет решить проблему эффективно. «Эффективно — это когда мы работаем с внутренней мотивацией человека, который попал в беду. А экстенсивно — это посадить, спрятать под замок, и будем мы жить в таком обществе, где бездомность в кавычках побеждена».

Дарья Байбакова также высказалась о том, что инициатива поможет только на первое время уменьшить количество бездомных на улице, а «в перспективе, подорвав свое здоровье на стройке или копая траншеи, снова вернутся на улицу, только в гораздо более тяжелом положении».

Илья Кусков назвал идею «сырой» и по части реализации. Он считает, что привлекать полицию по каждому бездомному будет «очень сложно, потому что это не функция полиции, а нахождение человека на улице — это трудная жизненная ситуация, а не правонарушение».

Общественная палата и Совет по попечительству в соцсфере при правительстве предложили находить бездомных, идентифицировать их с помощью полиции и отправлять на работу в «социально-трудовые дома», уточнив, что бездомный может отказаться от помощи. В Минтруде идею не поддержали, сообщили «Ведомости», потому что трудоустройство возможно только по собственному желанию в соответствии с Трудовым кодексом.