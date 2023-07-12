Эксперты назвали недостатки идеи отправлять бездомных работать

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 11 июл, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 11 июл, 16:53
Почти 40% военных подлодок США оказались выведенными из строя для ремонта Технологии и медиа, 06:23
Минздрав назвал источник кишечной инфекции среди детей Орска Общество, 05:59
WP узнала о «ярости» делегации США из-за критики Зеленского в адрес НАТО Политика, 05:35
В МЧС предупредили о плавлении рельсов из-за аномальной жары Общество, 05:25
Минстрой разрешит устанавливать зарядки электрокаров без согласия жильцов Общество, 05:03
Эксперты назвали недостатки идеи отправлять бездомных работать Общество, 05:01
Названная MI5 «китайским агентом» женщина решила подать в суд Общество, 04:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сейм Польши призвал Киев признать вину в Волынской резне Политика, 04:44
КНДР осуществила очередной запуск ракеты Политика, 04:26
Германия нашла новые улики на связываемой с подрывом Nord Stream яхте Политика, 04:14
СК завел дело из-за нападения бродячих собак на ребенка на Сахалине Общество, 04:12
В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов Общество, 03:57
В Екатеринбурге произошел пожар на площади 1500 кв. м Общество, 03:31
RTVI узнал о деле о хулиганстве против депутата из Ступино из-за драки Общество, 03:10
Общество ,  
0 

Эксперты назвали недостатки идеи отправлять бездомных работать

Директор «Ночлежки» Байбакова: идея отправлять бездомных работать не учитывает их права
Идея отправлять бездомных работать приведет к их увеличению и противоречит правам человека, считают опрошенные РБК эксперты. С идеей собрать бездомных в трудовые дома ранее выступили в Общественной палате
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Идентификация бездомных людей и их последующее трудоустройство нарушают право человека в свободном выборе труда. Об этом в разговоре с РБК заявили эксперты из благотворительных организаций в ответ на предложение Общественной палаты (ОП).

«Те меры, которые заявлены как меры социализации бездомных людей, — это по сути предложения по принудительному трудоустройству, которые совершенно не учитывают мнения, желания самого человека. А любой человек имеет право принимать решения в отношении собственной жизни», — прокомментировала РБК идею палаты директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.

Такую же позицию выразил и директор приюта «Теплый прием» Илья Кусков: «Это не дело, чем тогда это отличается от тюремного срока, люди там тоже сидят и работают на благо отечества. Здесь бессилие социальных работников в области мотивации человека в реабилитации заменяется репрессивным методом: «если он нас не слушает по-доброму, ну значит будем по плохому», — ну это не дело. Надо сначала испытать все возможные методы вовлечения человека в нормальную трудовую жизнь».

Подобное решение проблемы, как предложили в ОП, по мнению директора приюта, не поможет решить проблему эффективно. «Эффективно — это когда мы работаем с внутренней мотивацией человека, который попал в беду. А экстенсивно — это посадить, спрятать под замок, и будем мы жить в таком обществе, где бездомность в кавычках побеждена».

Дарья Байбакова также высказалась о том, что инициатива поможет только на первое время уменьшить количество бездомных на улице, а «в перспективе, подорвав свое здоровье на стройке или копая траншеи, снова вернутся на улицу, только в гораздо более тяжелом положении».

Илья Кусков назвал идею «сырой» и по части реализации. Он считает, что привлекать полицию по каждому бездомному будет «очень сложно, потому что это не функция полиции, а нахождение человека на улице — это трудная жизненная ситуация, а не правонарушение».

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Акции каких стран покупать: прогноз Goldman Sachs до 2075 года
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд
Спросите сотрудников: как предсказать банкротство фирмы раньше аудиторов

Общественная палата и Совет по попечительству в соцсфере при правительстве предложили находить бездомных, идентифицировать их с помощью полиции и отправлять на работу в «социально-трудовые дома», уточнив, что бездомный может отказаться от помощи. В Минтруде идею не поддержали, сообщили «Ведомости», потому что трудоустройство возможно только по собственному желанию в соответствии с Трудовым кодексом.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова
благотворительный фонд бездомные Общественная палата новости
Материалы по теме
Принц Уильям запустил программу для борьбы с бездомностью в Британии
Политика
«Новые люди» предложили поправки к проекту об отлове бездомных животных
Общество
WSJ сообщила об увеличении числа бездомных на востоке США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter