Общественная палата предложила находить бездомных и отправлять на работу

Общественная палата предложила выявлять бездомных и отправлять их на работу

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Общественная палата (ОП) и Совет по попечительству в соцсфере при правительстве предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их с помощью полиции и отправлять на работу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо членов правительственного совета Натальи Починок и Елены Тополевой-Солдуновой (состоит в ОП) в Минтруд и Минздрав.

Вместе с письмом они направили проект минсоцразвития Подмосковья о порядке взаимодействия между органами государственной власти и организациями региона «по выявлению и жизнеустройству лиц без определенного места жительства». Такой проект общественники рекомендовали использовать во всех регионах.

Согласно проекту, бездомных могут выявлять не только полиция и социальные организации, но и физические и юридические лица.

Они смогут сообщать об их обнаружении по телефону 112, после чего на место должны приехать полиция и скорая помощь. В отделении МВД в течение трех часов проводится дактилоскопия и идентификация личности. Если за человеком не числится правонарушений, то информацию о нем передают в Центр социальной адаптации.

После этого тех, кто не может обслуживать себя сам, направляют в центр, дееспособных отправляют в «социально-трудовые дома», а женщин — в кризисные центры. Бездомный имеет право отказаться от помощи.

Представитель Минтруда сообщил «Ведомостям», что ведомство не поддерживает предложенные форматы организации занятости бездомных, потому что трудоустройство граждан возможно по их желанию в соответствии с нормами Трудового кодекса.

В конце 2022 года независимая исследовательская компания Validata по просьбе благотворительной организации «Ночлежка» насчитала в России 2,13 млн бездомных людей. Среди них в Москве 238 тыс. бездомных, а в Петербурге — 64 тыс., говорилось в исследовании.

По данным Росстата, согласно данным всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году, численность бездомных в России составила 11 285 человек.