Умер проповедовавший среди рокеров православный миссионер Сергий Рыбко
Архимандрит Сергий (Рыбко), проповедовавший среди неформалов, умер в ночь на 12 июля, сообщил в блоге протодиакон Андрей Кураев.
«Архим. Сергий отошел ко Господу сегодня ночью. Один из сторонников церковного диалога с миром рок-музыки», — написал он.
Архимандрит Сергий не раз посещал фестивали рокеров и байкеров. В интервью порталу фестиваля «УралРок» он отмечал, что «рок — стихия бунтарей, язык их общения, проповедь их взглядов», но вместе с тем и «музыка интеллектуалов».
«Я более чем убежден, что если бы Христос явился не две тысячи лет назад, а сегодня, в первую очередь Он пошел бы проповедовать на рок-концерты, а возможно, взял бы в руки гитару. Христос был одним из самых ярких бунтарей в истории человечества», — говорил отец Сергий.
По его словам, русский рок, протестовавший против советского уклада, протестовал в то же время и «против поругания храмов», «атеистической доктрины» и «всегда отличался богоискательством, хотя и на западе эта тема не оставалась незатронутой».
Отцу Сергию (в миру — Юрий Иосифович Рыбко) был 61 год. Он родился в Тверской области. В 14 лет познакомился с рок-музыкой. Увлекся идеями движения хиппи и одновременно учением анархистов.
Позже он пришел к православию и в 1988 году поступил в возвращенную Церкви в том же году Оптину пустынь. В 1990 году принял постриг.
С 1994 года руководил общиной храма Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище. В августе 2002 года отца Сергия дополнительно назначили настоятелем храма Сергия Радонежского в Бибирево, на территории которого он начал строительство нового храма во имя Собора Московских Святых.
В сентябре 2014 года патриарх Алексий II наградил отца Сергия премией «Обретенное поколение» за миссионерскую деятельность среди неформальной молодежи. «Благодаря его проповеди и пастырской работе, сотни молодых любителей рока нашли дорогу к храму, а некоторые даже стали священниками», — отметили тогда в патриархии.