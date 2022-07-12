Умер проповедовавший среди рокеров православный миссионер Сергий Рыбко

Архимандрит Сергий умер на 62-м году жизни. Он проповедовал среди неформалов, посещал рок-концерты и фестивали байкеров

Сергий Рыбко (Фото: Вадим Кондратьев / chronograph.livejournal.com)

Архимандрит Сергий (Рыбко), проповедовавший среди неформалов, умер в ночь на 12 июля, сообщил в блоге протодиакон Андрей Кураев.

«Архим. Сергий отошел ко Господу сегодня ночью. Один из сторонников церковного диалога с миром рок-музыки», — написал он.

Архимандрит Сергий не раз посещал фестивали рокеров и байкеров. В интервью порталу фестиваля «УралРок» он отмечал, что «рок — стихия бунтарей, язык их общения, проповедь их взглядов», но вместе с тем и «музыка интеллектуалов».

«Я более чем убежден, что если бы Христос явился не две тысячи лет назад, а сегодня, в первую очередь Он пошел бы проповедовать на рок-концерты, а возможно, взял бы в руки гитару. Христос был одним из самых ярких бунтарей в истории человечества», — говорил отец Сергий.

По его словам, русский рок, протестовавший против советского уклада, протестовал в то же время и «против поругания храмов», «атеистической доктрины» и «всегда отличался богоискательством, хотя и на западе эта тема не оставалась незатронутой».

Отцу Сергию (в миру — Юрий Иосифович Рыбко) был 61 год. Он родился в Тверской области. В 14 лет познакомился с рок-музыкой. Увлекся идеями движения хиппи и одновременно учением анархистов.

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Позже он пришел к православию и в 1988 году поступил в возвращенную Церкви в том же году Оптину пустынь. В 1990 году принял постриг.

С 1994 года руководил общиной храма Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище. В августе 2002 года отца Сергия дополнительно назначили настоятелем храма Сергия Радонежского в Бибирево, на территории которого он начал строительство нового храма во имя Собора Московских Святых.

В сентябре 2014 года патриарх Алексий II наградил отца Сергия премией «Обретенное поколение» за миссионерскую деятельность среди неформальной молодежи. «Благодаря его проповеди и пастырской работе, сотни молодых любителей рока нашли дорогу к храму, а некоторые даже стали священниками», — отметили тогда в патриархии.