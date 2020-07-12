Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

По данным ведомства, самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали на Чукотке, где в прошлом году выявили 136,9 нового случая заболевания на 100 тыс. населения. Самый низкий — в Ненецком АО (4,6 случая)

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. По оценке ведомства, там в среднем фиксировали 136,9 впервые выявленного случая заболевания на 100 тыс. населения.

Следом идет Республика Тыва (119,3 случая), а на третьем месте оказалась Кемеровская область (93,7). В первую пятерку также вошли Приморский край (93,4) и Еврейская автономная область (91,9). Далее идет Новосибирская область (87,7).

В Хабаровском крае ведомство зафиксировало 80 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения, в Астраханской области — 77,9. Высокий уровень заболеваемости также отмечается в Алтайском крае и Иркутской области (77,6 и 74,1 случая соответственно).

В Москве в прошлом году зарегистрировали 22,6 впервые выявленного случая туберкулеза на 100 тыс. населения, а в Санкт-Петербурге — 25,9.

В Воронежской, Костромской и Орловской областях, а также в Карелии зарегистрировали от 21,1 до 22,1 случая. В Мурманской области зафиксировали 20,6 случая, а в Архангельской — 20. Министерство также отметило невысокий уровень заболеваемости в Рязанской (16,5), Вологодской (14,9) и Белгородской (14,2) областях.