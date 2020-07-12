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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

По данным ведомства, самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали на Чукотке, где в прошлом году выявили 136,9 нового случая заболевания на 100 тыс. населения. Самый низкий — в Ненецком АО (4,6 случая)
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. По оценке ведомства, там в среднем фиксировали 136,9 впервые выявленного случая заболевания на 100 тыс. населения.

Следом идет Республика Тыва (119,3 случая), а на третьем месте оказалась Кемеровская область (93,7). В первую пятерку также вошли Приморский край (93,4) и Еврейская автономная область (91,9). Далее идет Новосибирская область (87,7).

В Хабаровском крае ведомство зафиксировало 80 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения, в Астраханской области — 77,9. Высокий уровень заболеваемости также отмечается в Алтайском крае и Иркутской области (77,6 и 74,1 случая соответственно).

В Москве в прошлом году зарегистрировали 22,6 впервые выявленного случая туберкулеза на 100 тыс. населения, а в Санкт-Петербурге — 25,9.

В Воронежской, Костромской и Орловской областях, а также в Карелии зарегистрировали от 21,1 до 22,1 случая. В Мурманской области зафиксировали 20,6 случая, а в Архангельской — 20. Министерство также отметило невысокий уровень заболеваемости в Рязанской (16,5), Вологодской (14,9) и Белгородской (14,2) областях.

Минздрав сообщил о «национальном минимуме» смертности от туберкулеза
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Самая низкая заболеваемость, по данным Минздрава, была зафиксирована в Ненецком автономном округе: в 2019 году там диагностировали 4,6 случая туберкулеза на 100 тыс. населения.

Всего за прошлый год в России впервые выявили 60,5 тыс. пациентов с туберкулезом, умерли 7,5 тыс. человек. В целом по стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тыс. населения.

В октябре прошлого года Минздрав сообщил, что показатель смертности от туберкулеза в России снизился до национального минимума и составил 5,1%. По данным ведомства, лучший показатель смертности от туберкулеза за весь советский период составлял 7,7%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, туберкулез
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