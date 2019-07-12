Ущерб от незаконной вырубки лесов под Новгородом оценили в 1,3 млрд руб.

Ущерб от незаконной вырубки лесов под Новгородом оценили в 1,3 млрд руб.

Деревья вырубались на особо охраняемых территориях, пришли к выводу в Рослесхозе. Из здания областного министерства природных ресурсов в связи с этим оперативники уже изъяли ряд документов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сотрудники ФСБ совместно с работниками Рослесхоза обнаружили в Новгородской области многочисленные нарушения лесного законодательства, которые, по их оценкам, нанесли ущерб бюджету на сумму более 1,3 млрд руб. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

Нарушения, пояснили в ведомстве, были выявлены при проведении вырубки деревьев в особо охраняемых природных зонах (на водоохранных территориях и особо защитных лесных участках), а также при проведении аукционов на право купли-продажи леса.

В связи с этим, отметили в Рослесхозе, местное управление ФСБ провело обыски и изъяло ряд документов в здании областного Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Эти бумаги, уточнили в пресс-службе, могут впоследствии послужить основанием для возбуждения уголовных дел по коррупционным статьям.

Это уже не первый случай, когда силовики вместе с сотрудниками Рослесхоза и правоохранительных органов обнаруживают нарушения, связанные с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ранее по итогам внеплановых проверок там следователи возбудили восемь уголовных дел, которые касались мошенничества и коммерческого подкупа высокопоставленных действующих и бывших должностных лиц регионального министерства, напомнили в Рослесхозе.