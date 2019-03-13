ФСБ задержала подпольных торговцев оружием в 14 регионах

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали организатора преступной группы и его сообщников, которые занимались изготовлением и продажей оружия. Об этом сообщается на сайте службы.

«Задержан организатор криминального бизнеса и его преступные связи в 14 регионах России», — говорится в сообщении.

Силовики провели спецоперацию по местам жительства и работы участников ОПГ. Они изъяли 95 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Среди них оказались:

41 пистолет и револьвер;

19 карабинов и винтовок;

пистолет-пулемет;

34 самодельных стреляющих устройства;

более 500 заготовок;

глушители;

более 3,5 тыс. патронов.

Сотрудники ФСБ и МВД также пресекли деятельность пяти нелегальных мастерских, в которых изготавливалось и модернизировалось оружие. Следственные отделы ведомств рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК.