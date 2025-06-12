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Air India объявила о гибели 241 находившегося на борту Boeing Dreamliner

Авиакомпания Air India, чей самолет Boeing 787-8 Dreamliner рухнул на жилую застройку спустя несколько минут после взлета, подтвердила гибель почти всех находившихся на борту.

«С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице. <...> Авиакомпания Air India выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Сейчас наши усилия полностью сосредоточены на удовлетворении потребностей всех пострадавших, их семей и близких», — говорится в публикации в X.

Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея
Фотогалерея 

Авиакатастрофа произошла днем 12 июня. 12-летний самолет Boeing 787-8 Dreamliner вылетел из аэропорта Ахмадабада в лондонский Гатвик, но вскоре после взлета врезался в общежитие для студентов-медиков. The New Indian Express со ссылкой на местную полицию сообщала, что на месте крушения нашли тела 75 человек, погибших вне лайнера. Таким образом, суммарное число жертв катастрофы может составить 316 человек. 

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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