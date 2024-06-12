Мужчина открыл стрельбу рядом с монастырем Оптина пустынь

В правительстве Калужской области сообщили, что неизвестный остановил автомобиль на трассе Козельск — Оптина пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Рикошетом ранило женщину. Стрелявшего ищут, он был «в неадекватном состоянии»

Мужчина открыл стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь, один человек получил ранения, сообщается в телеграм-канале правительства Калужской области.

По данным властей, неизвестный остановил автомобиль и начал стрелять в воздух и землю.

«От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина», — говорится в сообщении.

Стрелявший был «в неадекватном состоянии», его ищут.

Телеграм-канал Mash пишет, что мужчина устроил стрельбу рядом с мужским монастырем Оптина пустынь.

Как уточнил «РИА Новости» наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой Оптине пустыне «не было ни стрельбы, ни пострадавших».