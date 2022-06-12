Начальник управления Генштаба ВСУ открыл стрельбу в Киеве
Глава одного из управлений Генштаба ВСУ открыл стрельбу в Киеве, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Начато служебное расследование, добавил он. Для этого была создана специальная комиссия, которую возглавил заместитель главнокомандующего вооруженными силами генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
Устроившего стрельбу сотрудника ВСУ отстранили от исполнения служебных обязанностей. «Апостроф» пишет, что, по предварительным данным, это полковник и глава юридического отдела. Он мог быть нетрезв.
О стрельбе в одном из спальных районов Киева писали и другие украинские СМИ. «Украинская правда» опубликовала видео инцидента с камер наблюдения. На нем видно, как человек в камуфляже стоит около подъезда дома и разговаривает с тремя мужчинами, предположительно, охранниками.
В какой-то момент он достал кобуру, вытащил пистолет, передернул затвор и выстрелил в сторону двора. При этом мужчина резко жестикулировал. После этого мужчины разошлись.
«Украинская правда» пишет, что стрелявший едва не попал в детей, находившихся недалеко от подъезда. Резников в своем сообщении отметил, что если информация об угрозе жизни и здоровью детей подтвердится, «будет сделано все для справедливого наказания».
Издание опубликовало еще одно видео, на котором тот же самый мужчина лежит на асфальте со связанными за спиной руками.