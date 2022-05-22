Неизвестный открыл стрельбу в подъезде жилого комплекса в Москве

Мужчина открыл огонь в подъезде жилого комплекса «Спутник» в московском районе Мякинино. Об этом сообщили Telegram-каналы Mash и Shot со ссылкой на очевидцев, а также телеканал «РЕН ТВ».

Жильцы рассказали, что мужчина был пьян и вступил в конфликт в магазине неподалеку. Он нагрубил девушкам на кассе, а когда молодой человек одной из покупательниц попытался заставить его извиниться, он достал пистолет. Они пошли в подъезд ближайшего дома.

Каналы опубликовали видео. На кадрах видно, что мужчина находится около дверей лифта, оскорбляет одного из участников конфликта и как минимум четыре раз стреляет в сторону адресата.

По данным Shot, неизвестный стрелял из травматического пистолета. Пострадал один человек. У него диагностировали ранения плеча и бедра.

Мужчина снимал квартиру в жилом комплексе, его ищет полиция, сообщил «РЕН ТВ».

5 мая неизвестный выстрелил из пневматического оружия на детской площадке одного из домов на улице Инессы Арманд в подмосковном Пушкино. Он ранил ребенка 2009 года рождения.