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Неизвестный открыл стрельбу в подъезде жилого комплекса в Москве

Мужчина открыл огонь в подъезде жилого комплекса «Спутник» в московском районе Мякинино. Об этом сообщили Telegram-каналы Mash и Shot со ссылкой на очевидцев, а также телеканал «РЕН ТВ».

Жильцы рассказали, что мужчина был пьян и вступил в конфликт в магазине неподалеку. Он нагрубил девушкам на кассе, а когда молодой человек одной из покупательниц попытался заставить его извиниться, он достал пистолет. Они пошли в подъезд ближайшего дома.

Каналы опубликовали видео. На кадрах видно, что мужчина находится около дверей лифта, оскорбляет одного из участников конфликта и как минимум четыре раз стреляет в сторону адресата.

По данным Shot, неизвестный стрелял из травматического пистолета. Пострадал один человек. У него диагностировали ранения плеча и бедра.

Мужчина снимал квартиру в жилом комплексе, его ищет полиция, сообщил «РЕН ТВ».

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