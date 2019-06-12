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Общество ,  
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В России начали действовать новые правила выезда детей за границу
Если ребенок выезжает за рубеж один, он должен показать согласие одного из родителей на выезд из страны. При этом другой родитель с этим может не согласиться. Заявления о несогласии теперь надо подавать в МВД, а не в ФСБ
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В России со среды, 12 июня, вступил в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетних. Их в случае несогласия с тем, чтобы ребенок самостоятельно выезжал за пределы России, подают родители или опекуны несовершеннолетнего. Накануне об этом напоминали в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно новым правилам, родителям, которые не хотели бы, чтобы их ребенок выезжал один за рубеж, теперь нужно будет подавать соответствующее заявление в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. Погранслужба ФСБ, которая прежде принимала такие документы, больше делать этого не будет.

В случае же, если родитель проживает за рубежом, ему, по новым правилам, следует обратиться в посольство или консульство.

Согласно действующему законодательству, в случае, если ребенок выезжает за границу вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов или же попечителей, согласие на выезд несовершеннолетнего за границу со стороны второго родителя не требуется.

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ФСБ напомнила об изменении правил выезда детей за границу

Если же ребенок путешествует один, при себе, помимо прочего набора документов, он должен иметь согласие на выезд из страны от одного из родителей или опекунов. В этом документе обязательно должны быть указаны сроки путешествия и государства, которые ребенок будет посещать. Эти документы несовершеннолетний показывает пограничникам.

Если же один из родителей подал заявление о несогласии с выездом ребенка за пределы России, выезд ему будет запрещен.

В связи с этим родителям пограничники накануне посоветовали заранее выяснять, есть ли в отношении их ребенка подобные ограничения. Узнать об их наличии или отсутствии можно в том числе в миграционных подразделениях МВД.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: дети, выезд за границу
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