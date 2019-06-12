В России начали действовать новые правила выезда детей за границу

Если ребенок выезжает за рубеж один, он должен показать согласие одного из родителей на выезд из страны. При этом другой родитель с этим может не согласиться. Заявления о несогласии теперь надо подавать в МВД, а не в ФСБ

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В России со среды, 12 июня, вступил в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетних. Их в случае несогласия с тем, чтобы ребенок самостоятельно выезжал за пределы России, подают родители или опекуны несовершеннолетнего. Накануне об этом напоминали в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно новым правилам, родителям, которые не хотели бы, чтобы их ребенок выезжал один за рубеж, теперь нужно будет подавать соответствующее заявление в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. Погранслужба ФСБ, которая прежде принимала такие документы, больше делать этого не будет.

В случае же, если родитель проживает за рубежом, ему, по новым правилам, следует обратиться в посольство или консульство.

Согласно действующему законодательству, в случае, если ребенок выезжает за границу вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов или же попечителей, согласие на выезд несовершеннолетнего за границу со стороны второго родителя не требуется.