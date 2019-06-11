ФСБ напомнила об изменении правил выезда детей за границу

Если раньше заявление о несогласии на выезд ребенка за границу подавалось в погранслужбу, то с 12 июня его необходимо направлять в территориальные органы МВД

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С 12 июня вступят в силу изменения в порядок выезда несовершеннолетних за границу, напомнили в Центре общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина», — сообщили в ведомстве.

Так, заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж будет необходимо подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. Если же заявитель проживает за пределами России, он может обратиться в диппредставительство или консульское учреждение.

Как правило, несовершеннолетние путешествует вместе с хотя бы одним из родителей, усыновителей, опекунов или же попечителей, в данном случае согласие второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется, пояснили в погранслужбе, пишет «Российская газета».