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ФСБ напомнила об изменении правил выезда детей за границу
Если раньше заявление о несогласии на выезд ребенка за границу подавалось в погранслужбу, то с 12 июня его необходимо направлять в территориальные органы МВД
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

С 12 июня вступят в силу изменения в порядок выезда несовершеннолетних за границу, напомнили в Центре общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина», — сообщили в ведомстве.

Так, заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж будет необходимо подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. Если же заявитель проживает за пределами России, он может обратиться в диппредставительство или консульское учреждение.

Как правило, несовершеннолетние путешествует вместе с хотя бы одним из родителей, усыновителей, опекунов или же попечителей, в данном случае согласие второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется, пояснили в погранслужбе, пишет «Российская газета».

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При этом, если ребенок путешествует за рубеж без сопровождения перечисленных выше лиц, ему необходим паспорт и нотариально оформленное согласие родителя, опекуна и т.п. В таком документе должны быть указаны сроки выезда и страна, в которую направляется несовершеннолетний.

При этом, если ребенок путешествует один, а один из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей подал заявление о несогласии на его выезд за границу, несовершеннолетнего не пропустят через границу. Пограничники советуют заранее выяснить, нет ли подобных ограничений перед тем, как отправлять ребенка за границу. Узнать, есть ли они, можно в том числе в миграционных подразделениях МВД.

Теги: ФСБ, несовершеннолетние, выезд за границу
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