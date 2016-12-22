Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

В России вводится новая социальная выплата для семей, в которых появится первенец. Правом на получение ежемесячных выплат можно будет воспользоваться и при рождении второго ребенка. Новые меры заработают с 1 января 2018 года

Владимир Путин с заместителем Председателя Правительства Ольгой Голодец в Федеральном перинатальном центре в Москве. 2016 год (Фото: пресс-служба Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся ежемесячные выплаты семьям после появления в них первого ребенка. Документ, одобренный ранее Госдумой и Советом Федерации, опубликован 28 декабря на портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2018 года семьи, в которых родится или будет усыновлен первый ребенок, будут получать на него ежемесячные выплаты. Право на получение этих выплат получат семьи, чей размер среднедушевого дохода не будет превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

Средства будут выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. Что касается суммы выплат, то она будет равна величине прожиточного минимума для детей в данном регионе.

Параллельно закон вводит ежемесячные выплаты и на второго ребенка, который родится или будет усыновлен с 1 января 2018 года. Условия выплат будут такими же. При этом в случае получения ежемесячных выплат на второго ребенка одновременно из материнского капитала будет ежемесячно вычитаться сумма, равная величине выплаченных средств.

С инициативой ввести новые социальные пособия для семей с детьми Путин выступил в конце ноября на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. В среднем по стране ежемесячная выплата на ребенка, как уточнил тогда Путин, составит 10,5 тыс. руб. «Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 млрд руб.», — сообщал тогда же Путин.