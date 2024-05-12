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В США умер первый пациент, которому пересадили почку свиньи

В США умер первый пациент, которому пересадили почку свиньи два месяца назад
62-летнему мужчине 21 марта пересадили генно-модифицированную почку свиньи, 4 апреля его выписали из больницы. Он умер 11 мая, медики не обнаружили связи между его смертью и трансплантацией
Ричард Слайман
Ричард Слайман (Фото: massgeneral.org)

Американец Ричард (Рик) Слайман, которому в марте первому в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, умер менее чем через два месяца после операции, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на его семью и больницу, где проходила трансплантация.

Операцию Слайману провели 21 марта, 4 апреля его выписали из Массачусетской больницы общего профиля, где прошла пересадка.

Мужчина страдал гипертонией и диабетом второго типа. В 2018-м ему пересадили человеческую почку, однако пять лет спустя появились проблемы в ее работе, пишет CBS. В итоге он получил почку свиньи, в которой гены животного заменили на человеческие, чтобы улучшить ее работоспособность. Хирурги предполагали, что орган прослужит не менее двух лет.

В заявлении больницы сказано, что смерть Слаймана не является результатом проведенного вмешательства.

«После пересадки Рик сказал, что одной из причин, по которой он прошел эту процедуру, было желание дать надежду тысячам людей, которым нужна пересадка, чтобы выжить. Рик достиг этой цели, и его надежда и оптимизм сохранятся навсегда», — говорится в заявлении его семьи.

В США живому человеку впервые успешно пересадили почку свиньи
Life
Фото:Shutterstock

В прошлом году американские хирурги провели эксперимент, в ходе которого в теле умершего человека на протяжении 61 дня функционировала пересаженная почка генно-модифицированной свиньи. Это был самый продолжительный подобный задокументированный случай.

58-летний пациент, у которого констатировали смерть мозга, с согласия родных был введен в эксперимент и поддерживался с помощью искусственной вентиляции легких. Исследование завершили в заранее обозначенный день: почку извлекли, умершего отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а его тело вернули семье, согласно их желанию.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
трансплантация почка свинья США
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