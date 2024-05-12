В Мозамбике умер посол России
Посол России в Мозамбике Александр Суриков скончался в столице страны Мапуту, сообщили ТАСС в МИДе.
«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике [Александр] Суриков», — сказали там.
По предварительным данным, у него случился инсульт.
Суриков был назначен послом в Республике Мозамбик в июле 2017 года.
Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО и с тех пор работал дипломатом. В 2004–2008 годах был начальником отдела департамента экономического сотрудничества МИД. С 2008 по 2012 год занимал должность советника-посланника российского посольства в Испании. В 2013–2016 годах был заместителем директора департамента информации и печати МИД. С 2016 года по июль 2017-го работал заместителем директора департамента Африки ведомства. В сентябре 2022 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Суриков — кандидат экономических наук. Владел английским, испанским и португальским языками.
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