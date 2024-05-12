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В Мозамбике умер посол России

В Мапуту скоропостижно скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков
По предварительным данным, у Сурикова случился инсульт. Он скоропостижно скончался в Мапуту. Суриков возглавлял дипмиссию с июля 2017 года
Александр Суриков
Александр Суриков (Фото: ТАСС)

Посол России в Мозамбике Александр Суриков скончался в столице страны Мапуту, сообщили ТАСС в МИДе.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике [Александр] Суриков», — сказали там.

По предварительным данным, у него случился инсульт.

Суриков был назначен послом в Республике Мозамбик в июле 2017 года.

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Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО и с тех пор работал дипломатом. В 2004–2008 годах был начальником отдела департамента экономического сотрудничества МИД. С 2008 по 2012 год занимал должность советника-посланника российского посольства в Испании. В 2013–2016 годах был заместителем директора департамента информации и печати МИД. С 2016 года по июль 2017-го работал заместителем директора департамента Африки ведомства. В сентябре 2022 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Суриков — кандидат экономических наук. Владел английским, испанским и португальским языками.

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Елена Чернышова
посол Мозамбик
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