Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

Кезина занималась вопросами образования в столице более 20 лет, она стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета

Любовь Кезина (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, 10 лет проработавшая на посту руководителя Департамента образования Москвы, Любовь Кезина скончалась на 86-м году жизни, сообщается на сайте академии.

По информации РАО, она ушла из жизни 6 мая, причина смерти не уточняется.

Кезина в общей сложности более 20 лет, с 1986 года, возглавляла и курировала столичное образование, покинув мэрию уже с поста советника Сергея Собянина. В 1995 году она стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета (МГПУ), призванного решить проблему дефицита педагогических кадров в столице.

В 1997 году она пережила покушение на ее жизнь — ее «Волга» была обстреляна из охотничьего ружья. Женщина была ранена в голову и чудом осталась жива. Заказчиков покушения обнаружить не удалось.

Также она возглавляла реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», была членом президиума Союза реабилитологов России и входила в Общественный совет при Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. Всю жизнь преподававшая различные дисциплины, Кезина обладала званиями Заслуженный учитель России, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Отличник народного просвещения СССР.

Кроме того, Кезина была лауреатом ордена «Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медали Константина Ушинского, а также премий правительства и президента России в области образования.

Кезина стала автором и соавтором нескольких десятков научных работ, среди которых «Внедрение научных разработок в практику общеобразовательных учреждений Москвы», «Единая образовательная информационная среда Москвы», «Энциклопедия истории психологии».