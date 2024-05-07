 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Общество ,  
0 

Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

Кезина занималась вопросами образования в столице более 20 лет, она стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета
Любовь Кезина
Любовь Кезина (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, 10 лет проработавшая на посту руководителя Департамента образования Москвы, Любовь Кезина скончалась на 86-м году жизни, сообщается на сайте академии.

По информации РАО, она ушла из жизни 6 мая, причина смерти не уточняется.

С.Собянина покидает советник-наставник
Политика

Кезина в общей сложности более 20 лет, с 1986 года, возглавляла и курировала столичное образование, покинув мэрию уже с поста советника Сергея Собянина. В 1995 году она стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета (МГПУ), призванного решить проблему дефицита педагогических кадров в столице.

В 1997 году она пережила покушение на ее жизнь — ее «Волга» была обстреляна из охотничьего ружья. Женщина была ранена в голову и чудом осталась жива. Заказчиков покушения обнаружить не удалось.

Также она возглавляла реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», была членом президиума Союза реабилитологов России и входила в Общественный совет при Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. Всю жизнь преподававшая различные дисциплины, Кезина обладала званиями Заслуженный учитель России, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Отличник народного просвещения СССР.

Кроме того, Кезина была лауреатом ордена «Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медали Константина Ушинского, а также премий правительства и президента России в области образования.

Кезина стала автором и соавтором нескольких десятков научных работ, среди которых «Внедрение научных разработок в практику общеобразовательных учреждений Москвы», «Единая образовательная информационная среда Москвы», «Энциклопедия истории психологии».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Мария Гусарова
департамент образования Москва смерть

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Собянин сменил главу департамента образования Москвы
Политика
В ЛНР взорвали машину чиновника из сферы образования
Политика
Первый российский вуз разрешил писать дипломы с помощью ИИ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
«АгроТерра» после перехода под контроль Росимущества сменила руководство Бизнес, 10:35
Захарова назвала «скалозубством» бойкот Британией инаугурации Путина Политика, 10:32
Еще одну новостройку по программе реновации возведут в столичном ЦАО Город, 10:20
Курс биткоина закрепился у отметки $64 тыс. Крипто, 10:16
Майский снег в Москве. Фотографии Общество, 10:12 
Глава МУЗ-ТВ рассказал, насколько мобилизация увела зрителей с канала Life, 10:12
КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона Спорт, 10:11
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже упали на 5,6% из-за дивидендного гэпа Инвестиции, 10:11
Чем ИИ-бот от Цукерберга оказался лучше ChatGPT Plus — Fast Company Pro, 10:11
СК раскрыл детали дела задержанного министра транспорта Башкирии Политика, 10:07
«Величайший проспект в истории НБА» стал лучшим новичком сезона Спорт, 10:06
Сеул начал дезактивацию первого коммерческого ядерного реактора Бизнес, 09:52
Почему компании-гиганты больше не рвутся на биржу — The Economist Pro, 09:52
Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина Общество, 09:39