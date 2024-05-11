Полярное сияние после сильнейшей за 20 лет магнитной бури. Фотогалерея
Полярное сияние близ Пфердскопфа в Германии.
Люди собрались посмотреть на полярное сияние у маяка в Уитли-Бэй в Великобритании.
Полярное сияние над деревней Арландервен в Нидерландах.
Полярное сияние в Нижней Саксонии.
В лаборатории солнечной астрономии отметили, что полярное сияние было видно вплоть до экватора. Так, сияние наблюдали в Омской области. Снимок сделан в городе Тара.
Британский прибрежный город Кросби.
Полярное сияние в коммуне Дайлен в Швейцарии.
Сияние над озером Кохельзе в Германии.
Полярное сияние в бельгийском городе Кнокке-Хейст.
Полярное сияние рядом с Ванкувером.
В ночь на 11 мая на Земле зафиксировали сильнейшую с 2003 года магнитную бурю уровня G5. Это произошло после сильной вспышки на Солнце. Где во время бури было видно полярное сияние — в фотогалерее РБК.
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