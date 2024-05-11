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Полярное сияние после сильнейшей за 20 лет магнитной бури. Фотогалерея

Появились фото полярного сияния после сильнейшей за 20 лет магнитной бури
В ночь на 11 мая на Земле зафиксировали сильнейшую с 2003 года магнитную бурю уровня G5. Это произошло после сильной вспышки на Солнце. Где во время бури было видно полярное сияние — в фотогалерее РБК
Фото:Lando Hass / dpa / Global Look Press
Фото: Lando Hass / dpa / Global Look Press

В ночь на 11 мая на Земле зафиксировали сильнейшую с 2003 года магнитную бурю уровня G5. Это произошло после сильной вспышки на Солнце. Где во время бури было видно полярное сияние — в фотогалерее РБК.

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Теги
мультимедиа Северное сияние магнитная буря вспышка на Солнце
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