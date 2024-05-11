Полярное сияние после сильнейшей за 20 лет магнитной бури. Фотогалерея

В ночь на 11 мая на Земле зафиксировали сильнейшую с 2003 года магнитную бурю уровня G5. Это произошло после сильной вспышки на Солнце. Где во время бури было видно полярное сияние — в фотогалерее РБК

Фото: Lando Hass / dpa / Global Look Press Полярное сияние близ Пфердскопфа в Германии. Фото: Ian Forsyth / Getty Images Люди собрались посмотреть на полярное сияние у маяка в Уитли-Бэй в Великобритании. Фото: Josh Walet / EPA / ТАСС Полярное сияние над деревней Арландервен в Нидерландах. Фото: Ingo Wächter / IMAGO/ Global Look Press Полярное сияние в Нижней Саксонии. Фото: Алексей Мальгавко / Reuters В лаборатории солнечной астрономии отметили, что полярное сияние было видно вплоть до экватора. Так, сияние наблюдали в Омской области. Снимок сделан в городе Тара. Фото: Adam Vaughan / EPA / ТАСС Британский прибрежный город Кросби. Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС Полярное сияние в коммуне Дайлен в Швейцарии. Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press Сияние над озером Кохельзе в Германии. Фото: Xavier Piron / IMAGO/ Global Look Press Полярное сияние в бельгийском городе Кнокке-Хейст. Фото: Chris Helgren / Reuters Полярное сияние рядом с Ванкувером. Фото: Lando Hass / dpa / Global Look Press

В ночь на 11 мая на Земле зафиксировали сильнейшую с 2003 года магнитную бурю уровня G5. Это произошло после сильной вспышки на Солнце. Где во время бури было видно полярное сияние — в фотогалерее РБК.