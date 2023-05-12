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Руководившего коронацией Карла III архиепископа оштрафовали за превышение

Архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби оштрафовали за превышение скорости
Представитель архиепископа настаивает, что тот пытался оплатить штраф без передачи дела в суд. Sky News отмечает, что штраф назначили в день, когда глава церкви Англии раскритиковал законопроект о борьбе с нелегальной иммиграцией
Джастин Уэлби
Джастин Уэлби (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Главе церкви Англии, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби назначили штраф в размере 510 фунтов стерлингов (около 50 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 мая) за превышение скорости, передает Sky News. 2 октября 2022 года священнослужитель превысил лимит в 20 миль/ч (около 32 км/ч) в районе своей лондонской резиденции — Ламбетского дворца, отмечает телеканал.

Нарушение зафиксировала дорожная камера, когда архиепископ ехал на своем Volkswagen Golf по набережной Альберта (расположена на южном берегу Темзы в самом центре Лондона).

Штраф был назначен 10 мая на закрытом заседании суда в Лондоне. Уэлби признал вину. Из общей суммы штрафа 90 фунтов стерлингов (около 8,6 тыс. руб.) пошли на судебные издержки.

Представитель Ламбетского дворца заявил, что архиепископ был в курсе превышения скорости, но не знал о передаче дела в суд. «Он трижды пытался решить эту проблему и заплатить штраф», — сказал представитель, добавив, что располагает доказательствами этого и настаивает на технической проблеме со стороны властей.

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Sky News отмечает, что решение о штрафе вынесли в тот же день, когда архиепископ Кентерберийский раскритиковал правительственный законопроект, нацеленный на предотвращение нелегальной миграции через пролив Ла-Манш.

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Инициатива предусматривает высылку в Руанду или другую «безопасную страну» лиц, нелегально прибывших в Британию на небольших лодках. Законопроект раскритиковала оппозиция и благотворительные организации, назвавшие его неработоспособным и потенциально нарушающим международное право.

Выступая в Палате лордов (верхняя палата парламента Великобритании) Уэлби заявил, что предложенная мера не остановит поток мигрантов на небольших лодках через Ла-Манш и не соответствует моральной ответственности британцев перед беженцами, отмечает Би-би-си. Министр иммиграции Роберт Дженрик заявил, что архиепископ не прав в своих высказываниях. «Нет ничего морального в том, чтобы позволить продолжать пагубную торговлю контрабандой людей», — сказал он.

Джастин Уэлби является архиепископом Кентерберийским (глава церкви Англии и всего мирового англиканского сообщества) с 2013 года. 6 мая под его руководством состоялась коронация нового короля Великобритании Карла III.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Архиепископ Кентерберийский Великобритания превышение скорости штраф
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