SuperJob назвал самые популярные специальности среди абитуриентов

IT-специальность собираются выбрать дети 28% опрошенных родителей. На втором месте по популярности — профессия врача (13%), на третьем — инженера (9%)

Самая популярная специальность среди абитуриентов вузов в этом году — информационные технологии, выбрать эту профессию собираются дети 28% опрошенных родителей, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился 10 апреля — 10 мая в 358 населенных пунктах всех округов России среди родители детей, оканчивающих школу в этом году. Всего в нем приняли участие 2000 респондентов.

На втором месте — врач (13%), на третьем — инженер (9%). Дети 6% респондентов хотят получить специальность экономиста. По 4% родителей рассказали, что их дети собираются выучиться на дизайнера, архитектора и тренера.

Среди желанных профессий тех, кто поступает в средние учебные заведения, также преобладают IT-специальности. О намерении детей выбрать это направление рассказал каждый четвертый родитель (25%). У каждого девятого (11%) ребенок собирается учиться на медсестру, медбрата или фельдшера, у 8% — на юриста. Кроме того, дети хотят стать учителями, строителями, автомеханиками и квалифицированными рабочими (по 7%).

О том, что после школы их ребенок пойдет в вуз, сообщили 45% родителей. Поступить в училище или колледж собираются дети 29% опрошенных.