Прокуратура проверит информацию об антироссийских мультфильмах в школах

В Минпросвещения подчеркнули, что властям необходимо оградить педагогическое сообщество от фейков о рекомендациях показывать антироссийские мультики в школах

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Минпросвещения обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить «фейковые сообщения» о рекомендациях педагогам показывать антироссийские мультики в школах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

По информации Минпросвещения, педагогам одной из алтайских школ было рекомендовано показать детям антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, «где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться на переменах».



«Подобные фейки возникали и ранее, иногда с применением подделки писем со стороны неизвестных злоумышленников. Чтобы оградить педагогическое сообщество, министерство на регулярной основе ведет информационную работу по пресечению любой фейковой информации, взаимодействуя и с другими органами, включая Генеральную прокуратуру», — сообщили в министерстве.

Там также отметили, что «благодаря бдительности учителей» несколько аналогичных попыток распространить подобную информацию были заблокированы и в ряде других регионов. «Также в школах повсеместно проходят уроки, которые помогают отличать фейки и школьникам разных возрастов. Это работа системная, и в ней участвуют все регионы», — добавили в пресс-службе.

По информации Regnum, в марте 2022 года педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» в Алтайском крае было рекомендовано показать детям антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, содержащий сцены насилия. Однако одна из преподавателей обратила внимание на ненормативную лексику в ролике и сообщила об инциденте властям.

После этого глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что сегодня нужно всем быть предельно осторожным в публикациях и в высказываниях, анализировать всю поступающую информацию, «потому что очень много провокационных вбросов». «В случае с алтайской школой надо разбираться, был умысел или не было умысла. Но подобные ситуации показывают, что у нас в системе есть определенные пробелы, которые надо ликвидировать», — подчеркнул депутат.

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