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В парках столицы стартовал новый сезон «Здоровой Москвы». Что важно знать

Ежегодный проект по быстрой проверке здоровья стартовал в 46 парках Москвы. В этом году власти предусмотрели несколько нововведений — особый акцент на переболевших COVID и на ментальном здоровье
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Павильоны «Здоровая Москва» начали свою работу в столичных парках. Выход здравоохранения за пределы медицинских учреждений, а также персонализированный подход к здоровью человека являются инновациями в социальной сфере столицы, подчеркивала на IV Форуме социальных инноваций регионов заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы очень рады, что наши павильоны здоровья в парках вновь открылись, и приглашаем в них всех москвичей. Все готово для чекапов: оборудование установлено, а врачи уже ждут пациентов с восьми утра до восьми вечера без перерывов и выходных. В прошлом году обследования прошли более 277 тыс. человек, и надеемся, что в этом году о своем здоровье позаботится не меньше москвичей», — отметила вице-мэр, комментируя открытие павильонов «Здоровая Москва» в 2022 году.

Цель проекта «Здоровая Москва» — профилактика и раннее выявление различных неинфекционных заболеваний, а также мотивация к ведению здорового образа жизни. Москвичи имеют возможность бесплатно и без предварительной записи во время прогулки в парке пройти осмотр в специальных павильонах здоровья. Программа диспансеризации в рамках проекта «Здоровая Москва» шире, чем по федеральной программе, а также включает в себя углубленный чекап для переболевших COVID-19. Все павильоны подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), результаты анализов доступны пациентам в их электронных картах на сайте mos.ru или в приложении ЕМИАС.ИНФО.

В этом году, по словам заммэра, в павильонах «Здоровая Москва» особенно ждут людей, переболевших COVID-19. «Таких москвичей уже более 2,5 млн. Для них мы расширили программу чекапа — и теперь для тех, кто болел ковидом, предусмотрен дополнительный перечень исследований. Это поможет своевременно выявить риски развития постковидного синдрома и, если такие есть, получить рекомендации о том, как их снизить, или даже направление к врачу», — добавила Ракова.

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«Многие люди не занимаются регулярной проверкой здоровья — ни в частных, ни в государственных клиниках. Это (проект «Здоровая Москва». — РБК) возможность получить легкий доступ к врачам, в одном месте пройти базовое профилактическое обследование. Важно, что это бесплатно, благодаря этому большой слой населения сможет получить профилактическую медицинскую помощь», — заявил РБК кардиолог, главный врач «Интермедцентра IMC» Бранислав Богунович.

Что можно проверить в павильонах «Здоровая Москва»

  • Работу сердца и риски развития сердечно-сосудистых заболеваний — пройти ЭКГ, экспресс-анализ на холестерин, измерить давление и пульс. В случае отклонений — биоимпедансометрию, УЗИ брахиоцефальных артерий, анализ крови — липидный спектр.
  • Оценить риски развития сахарного диабета — пройти экспресс-анализ на глюкозу. В случае отклонений — анализ на гликированный гемоглобин, УЗИ щитовидной железы.
  • Здоровье глаз — измерить внутриглазное давление. В случае отклонений — консультация врача-офтальмолога.
  • Состояние желудочно-кишечного тракта — получить направление на анализ кала на скрытую кровь (40+ лет), гастроскопию (45, 60, 65, 70 лет) и колоноскопию (60, 65, 70 лет). В случае отклонений по любым исследованиям — направление на осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, а также ректороманоскопию.
  • Состояние легких — получить направление на рентген/ флюорографию. В случае отклонений — направление на КТ.
  • Риски для мужского и женского здоровья — пройти ПСА-тест для мужчин 40+ (направление в поликлинику)/цитологическое исследование мазка с шейки матки для женщин (направление в поликлинику). В случае отклонений — консультация врача-уролога или акушера-гинеколога.
  • Женщинам от 40 до 75 лет состояние молочных желез и выявить возможные новообразования — пройти маммографию. В случае отклонений — направление в ЦАОП на консультацию врача-онколога.

* Часть исследований назначается при наличии показаний — их можно пройти сразу же в павильоне или по направлению в поликлинике.

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«Исключительные особенности московской программы скрининга в павильонах «Здоровая Москва» — доступность и возможность совмещения с прогулкой в парке. Чтобы пройти скрининг, не требуется направление от врача или предварительная запись, а результаты доступны в электронной медицинской карте пациента. Причем прямо в павильонах есть возможность пройти более расширенную программу скрининга», — заявила РБК врач уролог-андролог «СМ-Клиники» Анастасия Поликарпова.

Что нового в этом сезоне

Перечень обследований в павильонах «Здоровая Москва» различается в зависимости от пола и возраста пациентов, а также от того, болели ли они COVID-19. Основной акцент этого года — контроль за состоянием людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Для них подготовлен расширенный перечень исследований, помогающий выявить риски развития заболеваний после перенесенной инфекции.

Кроме того, в этом году программа исследований в рамках «Здоровой Москвы» обещает быть более персонифицированной. Для этого москвичам, перенесшим COVID-19, направляют письма и СМС с опросом, который позволяет узнать, состоит ли человек в группе риска после перенесенного заболевания. По результатам анализа ответов жители получат персональные рекомендации.

Программа для переболевших COVID-19 включает следующие дополнительные исследования:

  • оценка состояния дыхательной системы (спирометрия). В случае отклонений — консультация врача-пульмонолога;
  • оценка уровня насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия). В случае отклонений — КТ органов грудной клетки, ЭХО-кардиограмма;
  • оценка работы почек (уровень креатинина), сохраняется ли воспалительный процесс (уровень С-реактивного белка) и другие показатели (общий и биохимический анализ крови по семи показателям). В случае отклонений — консультация врача-терапевта;
  • риск тромбообразования (анализ для определения концентрации Д-димера в крови — проводится горожанам, перенесшим заболевание в средней и тяжелой форме). В случае отклонений — дуплексное сканирование вен ног.

Забота о ментальном здоровье

Еще одно нововведение этого сезона — забота о ментальном здоровье людей с постковидным синдромом. Горожане, перенесшие COVID-19, получат письма и СМС с опросом, направленным на выявление рисков нарушения не только физического, но и эмоционального здоровья после перенесенного COVID-19. Как уточнили в столичном депздраве, ответы анализируют квалифицированные психотерапевты Научно-практического психоневрологического центра им. З.П. Соловьева. По итогам такого опроса жителям направят персональные рекомендации, в число которых может входить посещение бесплатной консультации квалифицированного психотерапевта или посещение группового вебинара.

Спорт в рамках проекта «Здоровая Москва»

Помимо программ по проверке здоровья, у всех желающих будет возможность бесплатно заняться спортом с профессиональными тренерами и наставниками. В новом сезоне тренировки «Спортивные выходные» будут проходить на 17 площадках в десяти округах города Москвы возле павильонов «Здоровая Москва».

Кроме того, у москвичей будет возможность позаниматься спортом на необычных площадках. Среди них — территория ГЭС-2, крыша Северного речного вокзала, где будут проходить тренировки по йоге и стретчингу, а также музей-заповедник «Царицыно», здесь будет йога с видом на пруд.

Онлайн-тренировки проекта будут продолжать выходить в социальной сети «ВКонтакте» и других каналах «Спортивные выходные». В Telegram-канале «Спортивные выходные» возобновилась рубрика «PROздоровье», в которой врачи департамента здравоохранения города Москвы дают свои рекомендации и отвечают на популярные вопросы участников.

Итоги прошлого сезона

В этом году павильоны «Здоровая Москва» заработают в столичных парках в третий раз (впервые они появились в столице в 2019 году). В прошлом году, по данным департамента здравоохранения столицы, обследование в них прошли более 277 тыс. человек, из них свыше 76 тыс. прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19. Более 27 тыс. человек побывали на дополнительных обследованиях в поликлиниках, свыше 1,3 тыс. — на исследованиях в Центре дерматовенерологии и косметологии. Почти 1 тыс. пациентов получила консультации врачей-онкологов, и по результатам дополнительных обследований был выявлен 61 случай злокачественных новообразований.

«Люди, которые проходят тотальные скрининги, заблаговременно проверяют все, здоровы и в 80 лет, и в 90, долго живут. А если проблемы возникают, то и решаются быстро — если рак выявляется, то на ранней, первой стадии», — говорит Богунович.

«Павильоны «Здоровая Москва» — это достаточно уникальный формат скрининга. В других странах существуют программы скрининга, которые чаще всего назначаются после консультации врача. Настолько масштабный проект с павильонами во всех основных парках города, с возможностью расширенной диагностики, которая включает в себя ультразвуковую диагностику и онкоскрининг, — это действительно уникальный проект, который реализован в Москве. Особенно удобно, что можно пройти первичный скрининг сразу, совмещая прогулку в парке и обследование, причем абсолютно бесплатно», — добавила Поликарпова.

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Теги
Москва здравоохранение Здоровье диспансеризация диагностика парки COVID-19 Анастасия Ракова новости
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