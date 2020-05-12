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СМИ узнали о снятии обвинения в неуплате налогов с братьев Манашировых

Геннадий Манаширов
Геннадий Манаширов (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Следствие сняло одно из обвинений, предъявленных экс-владельцам крупных торговых центров в Москве, братьям Геннадию и Соломону Манашировых, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в отношении них прекратили уголовное преследование по статье о неуплате налогов. «Коммерсантъ» пишет, что это произошло после того, как Манашировы налог на имущество и НДС на общую сумму 537,1 млн руб. Именно эта цифра указывалась в уголовном деле в качестве недостачи, образовавшейся в результате уклонения от налогов. Несмотря на уплату неустойки, следствие отказалось снять арест с недвижимости Манашировых, включая квартиру в центре Москвы стоимостью несколько миллионов долларов.

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Геннадий Манаширов уже отбывает наказание в колонии по делу о нескольких эпизодах взяток. В 2018 году его приговорили к 12 годам тюрьмы. Его брата в 2016 году заочно арестовали по делу о неуплате НДС и налога на добавочную стоимость на сумму свыше 98 млн руб. Как писал «Коммерсантъ», на тот момент Соломон Манаширов находился, предположительно, в Израиле.

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<p>Геннадий Манаширов</p>

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