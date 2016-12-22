СМИ узнали об обмане футболиста российской сборной на более 191 млн руб.

Форвард сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов пострадал от действий бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.



Как отмечает издание, Смолов купил за 191,1 млн руб. квартиру в элитном московском жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках. Ее площадь составила 194 кв. м.



Футболист познакомился с представителями Самиева весной 2017 года. Они предложили Смолову купить эту квартиру, отметив, что дают хорошую скидку, потому что, по их словам, застройщик предлагает в этом же здании четырехкомнатную квартиру такой же площади за 213 млн руб. Снижение цены объяснили тем, что одного из соинвесторов контролируют структуры экс-депутата.

Как отмечается в материалах дела, договор о купле-продаже был заключен с представителем футболиста, его отцом Михаилом Смоловым 16 марта 2017 года. В этот же день он привез в офис продаж Knightsbridge Private Park наличными 163,5 млн руб. Эти средства он передал доверенному лицу Ильдара Самиева Ростиславу Илыку. Во время регистрации прав собственности на недвижимость возникли проблемы. Футболист узнал, что приобретенная квартира находится под залогом у АКБ «Связь-банк».

Генеральный директор ООО «Оптима проперти менеджмент» Виктор Молчанов предложил футболисту подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи, что Смолов и сделал 10 июня 2017 года и внес за квартиру оставшиеся 27,6 млн руб. В свою очередь, продавец пообещал заплатить деньги банку в течение двух месяцев, но так и не сделал этого.

Уголовное дело в отношении Самиева было возбуждено 7 февраля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, долги бывшего депутата составляют десятки миллиардов рублей, и он не хотел выполнять свои обязательства ни перед Связь-банком, ни перед Федором Смоловым.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Ильдар Самиев был членом комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству. По данным газеты «Коммерсантъ», он вкладывал деньги в строительство в Хамовниках жилого комплекса Knightbridge. В начале февраля издание сообщало, что Самиев был арестован. Его подозревают в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс.