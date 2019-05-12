Жена петербургского депутата Резника заявила о сердечном приступе у мужа

Парламентарию стало плохо накануне. По словам его супруги, Резник до сих пор чувствует себя очень плохо

Максим Резник (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

У депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника произошел сердечный приступ. Об этом РБК сообщила его жена Ксения Казарина.

По ее словам, Резник почувствовал себя плохо вечером 11 мая — в этот момент супруги были в гостях у его матери. Депутату вызвали скорую помощь.

Казарина уточнила, что ее муж до сих пор чувствует себя «очень плохо». По ее мнению, проблемы с сердцем у него начались на почве переживаний — уже неделю за Резником, указала его жена, следят посторонние люди.

«Это связано с травлей, которая продолжается уже неделю. Нас 40 минут досматривали в аэропорту, идет постоянная, бесконечная нелегальная слежка», — заявила Казарина, отметив, что ее супруг, «конечно, переживает». «Когда мы вызвали врача, через полчаса нам позвонили в дверь, спросили: «А вы точно скорую вызывали?» Мама Максима вышла, чтобы купить воду, увидела внизу каких-то людей, они пытались ее заснять. Она тоже их сфотографировала», — поделилась собеседница РБК.

В беседе с порталом «Медиазона» Казарина выразила мнение, что следить за ее супругом могут люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. В разговоре с «МБХ медиа» она, в свою очередь, отметила, что против ее супруга «запущена масштабная кампания». Ее она связала с критической речью депутата в городском парламенте. О каких именно высказываниях Резника идет речь, Казарина не уточнила. В конце января парламентарий, выступая на заседании заксобрания, заявил, что не поддержит выдвижения кандидатуры врио губернатора Петербурга Александра Беглова на пост главы города.